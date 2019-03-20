Polícia investiga denúncia de envenenamento de gatos em Vila Velha

Gatos quando eram alimentados por alguns moradores do Centro de Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Vila Velha. Segundo alguns moradores da região, gatos estão morrendo envenenados no Centro da cidade. Polícia Civil , por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, investiga uma denúncia de maus-tratos contra gatos em. Segundo alguns moradores da região, gatos estão morrendo envenenados no Centro da cidade.

Uma moradora da região, que prefere não ser identificada, informou à reportagem do Gazeta Online que os felinos estavam vivendo em uma casa abandonada e não tinham acesso a comida nem água. Sensibilizada, ela começou a ir até o local para alimentá-los. "Costumo passar pela localidade e percebi que nessa residência havia cerca de 15 gatos. Não mora ninguém ali. Eu, junto a outros moradores, passamos a levar ração e água", relata.

O hábito de alimentá-los virou rotina, até que, duas semanas depois, ela notou que os animais, como de costume, não vinham mais até o portão para receber carinho. Desconfiada, a moradora voltou à casa no dia seguinte e percebeu um cheiro forte de carniça. "Já tinha duas semanas que eu alimentava eles, queria até para mim. Mas comecei a perceber que não vinham mais ao portão comer, beber água, nem receber carinho. Voltei no dia seguinte e senti um cheiro forte", conta.

Horas depois, moradores e comerciantes da região encontraram os gatos mortos. Um deles foi achado na calçada com a língua para fora, olhos esbugalhados e com espuma na boca. Os outros estavam dentro de sacos de lixo. Restaram apenas dois filhotes. "Estou destruída, me apeguei a eles e agora estão mortos" desabafa.

CPI DOS MAUS-TRATOS

A comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa também irá acompanhar o caso. A deputada estadual Janete de Sá declarou ao Gazeta Online já ter conhecimento da denúncia. Uma sessão extraordinária estava prevista para acontecer nesta terça-feira (19) para reunir os deputados e deliberar uma diligência ao local.

"Já temos o endereço, fotos, vídeos, testemunhas e indicações sobre os supostos autores. Faremos uma varredura no quintal para verificar se realmente houve envenenamento", expôs.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil reforça que ocorrências de maus-tratos de animais podem ser registrados em qualquer delegacia ou na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Denúncias também podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O autor desse tipo de crime é atuado no Artigo 32 - por maus tratos aos animais - previsto na Lei de Crimes Ambientais.