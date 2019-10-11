Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reparava e adulterava armas

Polícia Federal prende armeiro em Domingos Martins

Um homem de 26 anos foi preso em casa nesta quinta-feira (10). A polícia investiga se ele fabricava armas

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 07:57

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 out 2019 às 07:57
Armas encontradas e ferramentas foram encontradas em galpão Crédito: Divulgação/PF
Um mecânico de máquinas agrícolas e veículos automotivos, de 26 anos, morador de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (10) suspeito de reparar e adulterar armas de fogo de forma ilegal.
O homem, que tem 26 anos, não teve a identidade revelada. Segundo a Polícia Federal, o suspeito atuava em Domingos Martins e nos municípios da região. Em um galpão anexo à casa dele, foram encontrados diversos equipamentos como torno mecânico, furadeiras, bancada, plaina, máquinas de solda.
A PF informou que as investigações continuarão para realização de perícia nas armas e nas peças apreendidas e para apurar a extensão da atuação do armeiro na adulteração e reparo de armas de fogo e eventual fabricação.
Como as armas encontradas no local são de calibre de uso permitido, o mecânico foi autuado em flagrante por posse e comércio ilegal de arma de fogo. Uma fiança foi arbitrada, mas não foi informado o valor e nem se o suspeito efetuou o pagamento da quantia.
Armas encontradas e ferramentas foram encontradas em galpão Crédito: Divulgação/PF

Veja Também

Polícia fecha laboratório para produção de skank em Domingos Martins

Quadrilha é presa acusada de fabricar armas caseiras para o tráfico no ES

Número de registro de novas armas dispara no ES. Entenda os motivos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados