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Morro da Garrafa

Polícia faz operação para prender 12 suspeitos de tráfico na Grande Vitória

Alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, principalmente no Morro da Garrafa e na região da Praia do Suá, em Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 ago 2023 às 06:57

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 06:57

Armas pesadas foram apreendidas na operação para prender 12 suspeitos de tráfico na Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira (11), a Operação In Flames, visando a cumprir 19 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão em bairros de Vitória e Serra. Ao todo, cinco pessoas foram detidas e duas armas, sendo uma pistola e uma espingarda calibre 12, apreendidas.
Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, principalmente no Morro da Garrafa e na região da Praia do Suá, em Vitória. Mandados também são cumpridos no bairro Hélio Ferraz, na Serra.
O secretário Alexandre Ramalho e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanharam a ação. Na ocasião, o secretário ainda deu detalhes sobre o resultado da balística das armas apreendidas na Operação Exodus, no Morro da Gurigica.
A ação contou com policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic). Veja o que foi apreendido:
  • 1 espingarda semi-automática calibre 12, marca Derya, modelo MK12 (Turquia)
  • 1 pistola calibre 9mm, marca Sarsilmaz, modelo CM9 (Turquia)
  • 97 cartuchos de calibre 9mm
  • 16 cartuchos de calibre .380
  • 10 cartuchos de calibre 12
  • 6 cartuchos de calibre .40
  • 3 cartuchos de calibre 5.56mm
  • 3 carregadores de pistola, sendo um alongado
  • 1 carregador de espingarda cal. 12 semi-automática
  • 1 porta-carregador duplo
  • R$ 462,85
  • 34 buchas de haxixe
  • 1 porção de aproximadamente 70g de haxixe
  • 4 pinos de cocaína
  • 1 porção de aproximadamente 50g de maconha
  • 2 balanças de precisão
  • vasto material para embalo

Atualização

11/08/2023 - 5:00
Após coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (11), a matéria foi atualizada com o resultado da operação.

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