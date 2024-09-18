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Polícia divulga foto de suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari

Imagem mostra dupla em uma moto; os dois homens são apontados como autores do homicídio de Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 32 anos, no dia 20 de julho, em Village do Sol
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 set 2024 às 17:48

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 17:48

Polícia procura suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari
Polícia procura suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil divulgou uma imagem que mostra dois homens em uma moto, suspeitos de serem os autores do assassinato de Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 41 anos. O corretor de imóveis foi morto no dia 20 de julho, no bairro Village do Sol, em Guarapari. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que investiga o crime, está à procura da dupla.
A DHPP de Guarapari pede a colaboração da população para que o crime não fique impune. "Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos são de extrema importância para a continuidade das investigações", informou a Polícia Civil.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, ou pelo direct das redes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.

Relembre o caso

O corretor de imóveis Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, foi assassinado após suposta emboscada em Guarapari
O corretor de imóveis Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, foi assassinado após suposta emboscada em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal/Leitor A Gazeta
O corretor de imóveis, Carlos Roberto Gonçalves Júnior, foi assassinado no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã deste sábado (20). A suspeita é de que o crime tenha ocorrido após uma emboscada.
Supostos clientes teriam combinado com o corretor de imóveis de visitar um loteamento bem cedo, mas Carlos Roberto foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro. Nada foi roubado. O veículo da vítima, inclusive, foi encontrado bem próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Após o crime, a família informou à polícia que ele vinha sendo ameaçado, justamente pela venda de terrenos na região.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta estavam supostamente vendo um terreno no local junto com a vítima quando sacaram uma arma e dispararam. Em seguida, a dupla fugiu. O carro de Carlos Roberto ficou no local, com os vidros abertos e os pertences dele dentro.

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