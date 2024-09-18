Polícia divulga foto de suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari

A Polícia Civil divulgou uma imagem que mostra dois homens em uma moto, suspeitos de serem os autores do assassinato de Carlos Roberto Gonçalves Junior, de 41 anos. O corretor de imóveis foi morto no dia 20 de julho, no bairro Village do Sol, em Guarapari. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que investiga o crime, está à procura da dupla.
A DHPP de Guarapari pede a colaboração da população para que o crime não fique impune. "Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos são de extrema importância para a continuidade das investigações", informou a Polícia Civil.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, ou pelo direct das redes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.
Relembre o caso
O corretor de imóveis, Carlos Roberto Gonçalves Júnior, foi assassinado no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã deste sábado (20). A suspeita é de que o crime tenha ocorrido após uma emboscada.
Supostos clientes teriam combinado com o corretor de imóveis de visitar um loteamento bem cedo, mas Carlos Roberto foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro. Nada foi roubado. O veículo da vítima, inclusive, foi encontrado bem próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Após o crime, a família informou à polícia que ele vinha sendo ameaçado, justamente pela venda de terrenos na região.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta estavam supostamente vendo um terreno no local junto com a vítima quando sacaram uma arma e dispararam. Em seguida, a dupla fugiu. O carro de Carlos Roberto ficou no local, com os vidros abertos e os pertences dele dentro.