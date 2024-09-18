Polícia divulga foto de suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari

Polícia procura suspeitos de matar corretor de imóveis em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A DHPP de Guarapari pede a colaboração da população para que o crime não fique impune. "Informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos são de extrema importância para a continuidade das investigações", informou a Polícia Civil.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br , ou pelo direct das redes sociais da Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.

Relembre o caso

O corretor de imóveis Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, foi assassinado após suposta emboscada em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal/Leitor A Gazeta

O corretor de imóveis, Carlos Roberto Gonçalves Júnior, foi assassinado no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã deste sábado (20). A suspeita é de que o crime tenha ocorrido após uma emboscada.

Supostos clientes teriam combinado com o corretor de imóveis de visitar um loteamento bem cedo, mas Carlos Roberto foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro. Nada foi roubado. O veículo da vítima, inclusive, foi encontrado bem próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Após o crime, a família informou à polícia que ele vinha sendo ameaçado, justamente pela venda de terrenos na região.