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No Morro da Capixaba

Polícia detém seis suspeitos e apreende armas e drogas em Vitória

Segundo a PM,  os suspeitos são ligados à organização criminosa que atua em Andorinhas, Vitória, e região de Porto de Santana, em Cariacica. Os detidos e os materiais apreendidos foram entregues à 1ª Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:27

Publicado em 

21 abr 2021 às 14:27
Drogas e armas apreendidas pela polícia no Morro da Capixaba, em Vitória
Drogas e armas apreendidas pela polícia no Morro da Capixaba, em Vitória Crédito: Divulgação/PM
A Polícia Militar deteve seis indivíduos e apreendeu armas, carregadores e drogas na manhã desta quarta-feira (21) no Morro da Capixaba, em Vitória. A ação foi realizada depois que militares receberam denúncias de que um grupo de pessoas estariam vendendo drogas em uma praça do bairro.
No local, os policiais encontraram o grupo em um beco que dá acesso a uma região de mata. Durante a abordagem aos suspeitos, foram encontradas um revólver calibre 38, duas pistolas calibre 9 mm, dois carregadores e 76 munições do mesmo calibre, seis munições calibre 38, 79 pinos de cocaína, 84 pedras de crack, 60 buchas de maconha, sete celulares, além de três bases de radiocomunicadores, cinco radiocomunicadores e duas gôndolas camufladas.
Segundo informações coletadas pelos militares da Patrulha de Elevado do 1º Batalhão da PM, que realizaram a prisão, os suspeitos são ligados à organização criminosa que atua em Andorinhas, Vitória, e região de Porto de Santana, em Cariacica.
Os detidos e os materiais apreendidos foram entregues à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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