Polícia desmonta laboratório em Vitória e apreende 40 kg de drogas

Weslan e Jean foram presos na operação que desmontou o laboratório de drogas Crédito: Caíque Verli/Divulgação

A Polícia Civil fechou na última sexta-feira (10) um laboratório de refino de drogas que funcionava em um casa no bairro Redenção, na região da Grande São Pedro , em Vitória . Mais de 40 kg de entorpecentes foram apreendidos, além de arma de fogo e material para embalo de drogas. A suspeita é de que a droga tenha vindo de fora do país e era distribuída em bairros da Serra e de Vila Velha . Um prejuízo estimado em R$ 800 mil para o tráfico. Na casa, foram apreendidos 36 kg de maconha, 3,7 kg de crack, cocaína considerada pura, frascos de anestésicos, cafeína e ácido bórico (os três para misturar na droga), e munições.

De acordo com a polícia, Jean de Oliveira Gama, 35 anos, profissão não declarada, era o dono do laboratório. Jean era considerado foragido desde janeiro de 2018 após fugir em uma saidinha de final de ano. Chefe do tráfico de drogas na região de Parque Residencial Tubarão, na Serra, ele se escondia em uma casa alugada de dois pavimentos na região de São Pedro. O laboratório funcionava em um desses pavimentos.

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"O Jean não regressou do indulto de Natal e estava foragido. Fizemos um acompanhamento há duas, três semanas e, na semana passada, via Disque-denúncia, recebemos a informação de onde funcionava esse laboratório de drogas, o que permitiu a prisão deles e de todo entorpecente. O Jean fazia distribuição do entorpecente em alguns bairros da Serra e Vila Velha. Parque residencial Tubarão era onde ele comandava o tráfico", explicou o delegado Alberto Roque, titular da 1° Delegacia Especializada em Narcóticos.

Como funcionava o esquema

Jean era responsável por preparar a droga e distribuí-la para a venda em bairros da Grande Vitória. Outras pessoas iam de moto até à residência para buscar os entorpecentes no laboratório e vendiam em Parque Residencial Tubarão, na Serra, e Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Ainda há a suspeita de que outros bairros próximos também recebiam a droga. "Jean faz parte de uma organização ainda maior. Vamos seguir com as investigações para identificar de onde veio esse entorpecente, quem trouxe para ele. Ele recebe uma grande quantidade e faz a distribuição para o varejo, aquele tráfico menor. Queremos desarticular definitivamente essa organização. O tipo de entorpecente apreendido no local vem de fora do país. O Jean faz o preparo, ou seja, ele tinha insumos que, misturando com a pasta base que ele tinha, transforma aquilo em uma quantidade maior de entorpecentes que ele embala e envia para o varejo", esclarece o delegado.

Além de Jean, também foi preso Weslan Wagner Viana Ribeiro, 25 anos, um dos responsáveis por buscar a droga no laboratório e revender. Weslan chegava de moto para buscar a droga quando foi abordado pela polícia e acabou preso. Um terceiro homem, que também buscava entorpecentes no local, conseguiu fugir.