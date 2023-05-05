Polícia busca por foragido por assaltos e assassinatos em Santa Leopoldina

Renato Gomes Cravo investigado em Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina está à procura de Renato Gomes Cravo, considerado de altíssima periculosidade, que responde a 13 inquéritos apenas na cidade de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, e tem cinco mandados de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, e ele é suspeito de ser autor de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação.

Investigações da Polícia Civil indicam que Renato pode estar escondido em Cariacica , e a corporação pede que quem souber de informações que possam levar ao paradeiro dele, denuncie.

O crime mais recente atribuído a ele pela polícia é um homicídio, cometido na madrugada do dia 15 de abril, no primeiro dia da festa de emancipação de Santa Leopoldina deste ano. No dia do crime, a vítima foi baleada no meio da rua, por dois homens que passaram de moto. A motivação teria sido a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. As investigações indicaram que um dos ocupantes da moto era Renato Gomes Cravo, que já era considerado foragido.

"Esse indivíduo é o alvo número um da nossa delegacia. Ele é o chefe do tráfico de drogas em Santa Leopoldina e autor de inúmeros crimes", afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina, delegado Leandro Barbosa.

"Há algum tempo ele saiu da cidade, pois sabia que ficando aqui seria inevitavelmente preso e, agora, temos a informação de que ele se esconde em Cariacica. Não podemos admitir que uma cidade pequena como Santa Leopoldina sofra com a presença de um criminoso contumaz" Leandro Barbosa - Delegado de Santa Leopoldina

Também em Santa Leopoldina, Renato responde por uma tentativa de latrocínio, em que usou uma submetralhadora contra a vítima, além de tentativas de homicídios e vários roubos. Durante uma perseguição, o indivíduo roubou quatro motos, sequencialmente, para despistar a polícia. O delegado explicou que o longo histórico de crimes dele é todo relacionado ao tráfico de drogas.