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Polícia busca por foragido por assaltos e assassinatos em Santa Leopoldina

Atualmente, investigações da Polícia Civil indicam que Renato Gomes Cravo pode estar escondido em Cariacica; ele responde a 13 inquéritos apenas em Santa Leopoldina e tem cinco mandados de prisão em aberto
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 mai 2023 às 11:49

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 11:49

Renato Gomes Cravo
Renato Gomes Cravo investigado em  Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina está à procura de Renato Gomes Cravo, considerado de altíssima periculosidade, que responde a 13 inquéritos apenas na cidade de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, e tem cinco mandados de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, e ele é suspeito de ser autor de homicídios, tentativa de latrocínio, roubos, tráfico de drogas e receptação.
Investigações da Polícia Civil indicam que Renato pode estar escondido em Cariacica, e a corporação pede que quem souber de informações que possam levar ao paradeiro dele, denuncie.
O crime mais recente atribuído a ele pela polícia é um homicídio, cometido na madrugada do dia 15 de abril, no primeiro dia da festa de emancipação de Santa Leopoldina deste ano. No dia do crime, a vítima foi baleada no meio da rua, por dois homens que passaram de moto. A motivação teria sido a disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. As investigações indicaram que um dos ocupantes da moto era Renato Gomes Cravo, que já era considerado foragido.
"Esse indivíduo é o alvo número um da nossa delegacia. Ele é o chefe do tráfico de drogas em Santa Leopoldina e autor de inúmeros crimes", afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina, delegado Leandro Barbosa.
"Há algum tempo ele saiu da cidade, pois sabia que ficando aqui seria inevitavelmente preso e, agora, temos a informação de que ele se esconde em Cariacica. Não podemos admitir que uma cidade pequena como Santa Leopoldina sofra com a presença de um criminoso contumaz"
Leandro Barbosa - Delegado de Santa Leopoldina
Também em Santa Leopoldina, Renato responde por uma tentativa de latrocínio, em que usou uma submetralhadora contra a vítima, além de tentativas de homicídios e vários roubos. Durante uma perseguição, o indivíduo roubou quatro motos, sequencialmente, para despistar a polícia. O delegado explicou que o longo histórico de crimes dele é todo relacionado ao tráfico de drogas.
As buscas estão em andamento e qualquer pessoa pode auxiliar com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, pelo qual é possível enviar fotos e vídeos.

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