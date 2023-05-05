Um vendedor ambulante agrediu uma mulher nessa quinta-feira (4), no Terminal do Ibes, em Vila Velha. A confusão teria começado depois de a passageira ter tentado furtar um produto que o homem vendia, no momento em que desciam de um ônibus. Um vídeo mostra parte da briga (veja acima).
Na gravação, feita por outra usuária do Sistema Transcol, dá para ver o vendedor dando, pelo menos, três socos no rosto da mulher. Depois de mais algumas agressões, ele consegue imobilizá-la no chão, com um "mata-leão" – golpe dado por trás, que aperta o pescoço da outra pessoa.
Em seguida, dois rapazes chegam para apartar a briga. Um terceiro jovem, de camiseta rosa, chega dando um chute na cabeça do homem, que ainda leva outros pontapés dele, e se afasta. A filmagem se encerra logo depois, quando um funcionário do Sistema Transcol aparece.
Responsável pelos terminais da Grande Vitória, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) confirmou a confusão motivada por um furto na saída do coletivo. "O ambulante, por não aceitar, começou a agredir a outra passageira, até que foram apartados."
No entanto, segundo a companhia, "nenhuma denúncia foi realizada por meio do Disque-Ceturb", cujo telefone é 0800 039 1517 – um canal pelo qual podem ser registradas reclamações e sugestões. Procurada, a Polícia Militar informou que não chegou a atuar no caso, pois também não foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil esclareceu que a investigação do crime de "vias de fato" depende da manifestação por parte da vítima. A orientação é registrar o que aconteceu por meio da internet, no site do Sistema Digital de Registro de Ocorrências, ou pessoalmente em alguma delegacia.
Ambulante agride passageira após furto em terminal em Vila Velha