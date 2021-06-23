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Em Conceição da Barra

Polícia apreende quase 100 kg de maconha dentro de carro no ES

O passageiro do veículo confessou que receberia R$ 1 mil para transportar as drogas de São Paulo para São Mateus; outro homem que receberia as drogas também foi preso

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 19:29

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 jun 2021 às 19:29
A polícia contabilizou 177 tabletes de maconha, cerca de 99,4 kg, que estavam em caixas de papelão dentro do carro
A polícia contabilizou 177 tabletes de maconha, cerca de 99,4 kg, que estavam em caixas de papelão dentro do carro Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar apreendeu 177 tabletes de maconha, que totalizaram 99,4 quilogramas, que estavam em um carro na BR 101, em Conceição da Barra, nesta quarta-feira (23). No veículo estavam dois homens, sendo que um deles confessou que teria recebido R$ 1 mil para transportar as drogas de São Paulo até São Mateus e foi preso. Ainda de acordo com a PM, um outro homem, que receberia as drogas em São Mateus, também foi identificado e preso.
A PM explicou que recebeu a informação de que um veículo modelo Volkswagen Gol branco passaria pela rodovia e que, possivelmente, transportava drogas. Os agentes identificaram o carro e o abordaram. Dentro, encontraram quatro caixas de papelão lacradas contendo tabletes de maconha.
A polícia contabilizou 177 tabletes de maconha, cerca de 99,4 kg, que estavam em caixas de papelão dentro do carro Crédito: Divulgação/PMES
O homem que estava como passageiro do veículo confessou a posse das drogas e alegou que receberia R$ 1 mil para transportá-la de São Paulo até São Mateus, onde ele entregaria as caixas para um outro homem. Segundo a polícia, o suspeito contou que este outro envolvido estaria o esperando em um carro modelo Renault Logan em um ponto às margens da BR 101.
Os policiais foram até o ponto de encontro e viram um homem encostado em um carro que batia com as características descritas pelo suspeito. Os agentes abordaram o suspeito que, segundo a polícia, confessou que estava esperando o carregamento a mando de outra pessoa, que seria o provável donos das drogas. 
Os policiais foram até o bairro Seac, em São Mateus, à procura do dono do carregamento, mas ele não foi encontrado. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em São Mateus.

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