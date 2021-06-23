Polícia apreende quase 100 kg de maconha dentro de carro no ES

A polícia contabilizou 177 tabletes de maconha, cerca de 99,4 kg, que estavam em caixas de papelão dentro do carro Crédito: Divulgação/PMES

A PM explicou que recebeu a informação de que um veículo modelo Volkswagen Gol branco passaria pela rodovia e que, possivelmente, transportava drogas. Os agentes identificaram o carro e o abordaram. Dentro, encontraram quatro caixas de papelão lacradas contendo tabletes de maconha.

A polícia contabilizou 177 tabletes de maconha, cerca de 99,4 kg, que estavam em caixas de papelão dentro do carro Crédito: Divulgação/PMES

O homem que estava como passageiro do veículo confessou a posse das drogas e alegou que receberia R$ 1 mil para transportá-la de São Paulo até São Mateus, onde ele entregaria as caixas para um outro homem. Segundo a polícia, o suspeito contou que este outro envolvido estaria o esperando em um carro modelo Renault Logan em um ponto às margens da BR 101.

Os policiais foram até o ponto de encontro e viram um homem encostado em um carro que batia com as características descritas pelo suspeito. Os agentes abordaram o suspeito que, segundo a polícia, confessou que estava esperando o carregamento a mando de outra pessoa, que seria o provável donos das drogas.