Polícia apreende quase 100 kg de maconha dentro de carro no ES

A Polícia Militar apreendeu 177 tabletes de maconha, que totalizaram 99,4 quilogramas, que estavam em um carro na BR 101, em Conceição da Barra, nesta quarta-feira (23). No veículo estavam dois homens, sendo que um deles confessou que teria recebido R$ 1 mil para transportar as drogas de São Paulo até São Mateus e foi preso. Ainda de acordo com a PM, um outro homem, que receberia as drogas em São Mateus, também foi identificado e preso.
A PM explicou que recebeu a informação de que um veículo modelo Volkswagen Gol branco passaria pela rodovia e que, possivelmente, transportava drogas. Os agentes identificaram o carro e o abordaram. Dentro, encontraram quatro caixas de papelão lacradas contendo tabletes de maconha.
O homem que estava como passageiro do veículo confessou a posse das drogas e alegou que receberia R$ 1 mil para transportá-la de São Paulo até São Mateus, onde ele entregaria as caixas para um outro homem. Segundo a polícia, o suspeito contou que este outro envolvido estaria o esperando em um carro modelo Renault Logan em um ponto às margens da BR 101.
Os policiais foram até o ponto de encontro e viram um homem encostado em um carro que batia com as características descritas pelo suspeito. Os agentes abordaram o suspeito que, segundo a polícia, confessou que estava esperando o carregamento a mando de outra pessoa, que seria o provável donos das drogas.
Os policiais foram até o bairro Seac, em São Mateus, à procura do dono do carregamento, mas ele não foi encontrado. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em São Mateus.