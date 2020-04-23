Polícia apreende gerente do tráfico de 17 anos por homicídios em Vitória

Material apreendido com gerente do tráfico de 17 anos em Vitória Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), apreendeu um adolescente de 17 anos na manhã desta quinta-feira (23), durante uma operação no bairro Andorinhas , em Vitória. Contra o menor há, pelo menos, três mandados de busca e apreensão por crimes de homicídio e roubo. Entre as mortes que o jovem assumiu ter participado, está o assassinato de uma estudante de 15 anos.

A pouca idade não impediu que o adolescente chegasse a uma posição de poder no tráfico. De acordo com a polícia, ele atuava como gerente do tráfico do bairro Andorinhas, na Capital, e era membro da organização criminosa que sofreu um ataque nesta quarta-feira (22), na região de Mangue Seco.

A delegada Rhaiana Bremenkamp, chefe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), contou que a Polícia Civil recebeu, na última quarta-feira (22), a informação de que um menor foragido da justiça, com três mandados de busca e apreensão em aberto por roubo, furto e homicídios, estava em Andorinhas, Vitória, como gerente do tráfico.

PARTICIPAÇÃO EM MORTE DE ESTUDANTE

"Entre os homicídios que ele assume participar, um deles teve grande repercussão: o de uma adolescente de 15 anos que teve o corpo encontrado na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória. Ele confessou que foi o responsável por vigiar a movimentação de pessoas e da polícia na região, enquanto o assassino - que já está preso, cometia o crime. Esse menor tem participação em diversos crimes brutais e era gerente do tráfico de Andorinhas, apesar da pouca idade", contou a delegada.

A estudante Karoline Vitoria Souza Nascimento, 15 anos, encontrada morta em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

MENOR TENTA FUGIR DURANTE PRISÃO

A delegada completou que, no momento cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do adolescente, em Andorinhas, ele tentou fugir. O rapaz se escondeu na casa de um vizinho, mas foi localizado pela polícia. Com o jovem e a mulher dele, que é maior de idade, a polícia localizou uma touca ninja, drogas e munições.