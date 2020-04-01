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Ação conjunta

Polícia apreende armas e descobre fábrica de armamento caseiro em Cariacica

Policiais dos 1º e 7º Batalhões e homens da Força Nacional abordaram um suspeito de 29 anos, que fugiu para uma casa no bairro Porto Belo, em Cariacica, onde foram encontradas armas, munições de groso calibre e material para confecção de armamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:02

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:02

Uma submetralhadora .40, armas, munições e material para armas foram apreendidos no bairro Porto Belo, em Cariacica
Uma submetralhadora .40, armas, munições e material para armas foram apreendidos no bairro Porto Belo, em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um patrulhamento de rotina resultou na prisão de duas pessoas, armas, munição e peças de armamentos, na noite desta terça-feira (31), no bairro Porto Belo, em Cariacica. Quando passavam por uma rua da localidade, policiais da Força Tática do 1º e 7º Batalhões, além de militares da Força Nacional, um homem de 29 anos fugiu para dentro de uma casa ao avistar as viaturas.
Ao notarem a atitude suspeita, os policiais entraram na residência e lá encontraram o suspeito na companhia de outro homem, este com 26 anos. Na residência foram encontrados uma submetralhadora artesanal calibre .40 com onze munições, um revólver calibre 38 desmontado e com numeração raspada, partes de uma metralhadora em fabricação, um ferrolho, dois carregadores pequenos em estágio de montagem e ainda um pé de maconha.

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Além do armamento, os militares encontraram peças que seriam utilizadas para a confecção de armas de fabricação caseira. Também foram recolhidos três barras redondas de aço inox, outras duas do mesmo material, porém chatas, uma esmerilhadeira, uma furadeira, um paquímetro, eletrodos de solda e uma peça de torno mecânico.
O homem que havia fugido para a residência disse ser o dono dos materiais e por fazer as armas artesanais. Ele confirmou ainda que prestava serviço para o tráfico de drogas do bairro Porto Belo e região. Os dois indivíduos e armas e todos os materiais encontrados foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

MAIS MUNIÇÕES E DROGAS APREENDIDAS

O último dia de março também resultou em apreensões de drogas e mais munições em Cariacica. Desta vez no bairro Aparecida, policiais apreenderam dois adolescentes de 17 anos, sendo um homem e uma mulher, por volta das 20h10.
No bairro Aparecida, militares da Força Tática apreenderam dois adolescentes com drogas, dinheiro e um rádio comunicador
No bairro Aparecida, militares da Força Tática apreenderam dois adolescentes com drogas, dinheiro e um rádio comunicador Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Com a dupla, foram encontradas 18 pedras de crack, 12 pinos de cocaína, 4 munições .40, uma munição de calibre 12, um rádio comunicador e também R$ 25,00 em espécie. Os dois estavam em atitude suspeita na Rua Santo Agostino quando foram abordados pelos policiais. Nas buscas, os militares encontraram o material pertencente aos jovens.

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