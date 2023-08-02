PMs em viatura flagram suspeitos de arrastão rendendo casal na Serra

Quatro suspeitos de fazer um arrastão renderam um casal no meio da rua e dois deles trocaram tiros com policiais ao serem perseguidos na madrugada desta quarta-feira (2), em Jardim Bela Vista, na Serra. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos em três motos são flagrados pelos militares rendendo um casal e fogem.

Conforme boletim de ocorrência da PM, por volta de 4h30, militares que faziam patrulhamento para prevenir roubos em pontos de ônibus quando foram informados que suspeitos de motos estavam cometendo roubos na região.

Assim que curvaram na Avenida Leste-Oeste, os militares viram três motocicletas, sendo que em duas delas os ocupantes estavam armados. O grupo foi flagrando rendendo as vítimas no meio da rua.

Perseguição e troca de tiros

Os policiais foram em direção aos assaltantes, que fugiram. Uma das motos bateu de frente com o carro da PM. O ocupante que estava armado fugiu a pé e atirou contra o militar que o perseguiu quando estava perto da BR-101. O policial reagiu e o suspeito conseguiu fugir em direção ao bairro São Domingos.

Ao mesmo tempo, os três ocupantes das outras duas motos também eram perseguidos por outro policial, no sentido contrário. O condutor de uma moto conseguiu fugir e a outra moto com outros dois suspeitos caiu alguns metros à frente.

Suspeitos de arrastão rendem casal no meio da rua, são flagrados pela PM e trocam tiros com policiais durante perseguição na Serra Crédito: Reprodução/Redes sociais

Depois que a moto caiu, os dois assaltantes fugiram a pé pela Avenida Leste-Oeste e um deles atirou contra o militar que revidou. Eles também deixaram capacete para trás.

A perseguição continuou e durante a fuga os suspeitos pularam muros e passaram por terrenos de residências. Moradores contaram aos policiais que viram os três assaltantes correndo na passarela próximo ao bairro Palmeiras, porém, eles não foram localizados.

Pertences de outras vítimas foram recuperados

Duas mochilas foram encontradas pelo trajeto percorrido pelos suspeitos.

Dentro de uma delas estavam os pertences de um homem assaltado horas antes pelos criminosos. A filha dele contou aos policiais que o pai foi assaltado em Porto Canoa a caminho do trabalho e teve a mochila e a moto roubadas enquanto era agredido com coronhadas.

Dentro de outra mochila estavam os pertences de outra vítima de assalto. As três motos foram removidas para um pátio da região. Policiais apreenderam também na avenida onde o casal foi abordado uma arma falsa.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio do 10º Distrito Policial da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O simulacro apreendido será encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do estado.