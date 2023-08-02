Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

PMs em viatura flagram suspeitos de arrastão rendendo casal na Serra

Quatro suspeitos de fazer um arrastão renderam um casal no meio da rua no bairro Jardim Bela Vista e trocaram tiros com policiais em perseguição na madrugada desta quarta (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 12:52

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 12:52

Quatro suspeitos de fazer um arrastão renderam um casal no meio da rua e dois deles trocaram tiros com policiais ao serem perseguidos na madrugada desta quarta-feira (2), em Jardim Bela Vista, na Serra. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos em três motos são flagrados pelos militares rendendo um casal e fogem.
Conforme boletim de ocorrência da PM, por volta de 4h30, militares que faziam patrulhamento para prevenir roubos em pontos de ônibus quando foram informados que suspeitos de motos estavam cometendo roubos na região.
Assim que curvaram na Avenida Leste-Oeste, os militares viram três motocicletas, sendo que em duas delas os ocupantes estavam armados. O grupo foi flagrando rendendo as vítimas no meio da rua.

Perseguição e troca de tiros

Os policiais foram em direção aos assaltantes, que fugiram. Uma das motos bateu de frente com o carro da PM. O ocupante que estava armado fugiu a pé e atirou contra o militar que o perseguiu quando estava perto da BR-101. O policial reagiu e o suspeito conseguiu fugir em direção ao bairro São Domingos.
Ao mesmo tempo, os três ocupantes das outras duas motos também eram perseguidos por outro policial, no sentido contrário. O condutor de uma moto conseguiu fugir e a outra moto com outros dois suspeitos caiu alguns metros à frente.
Suspeitos de arrastão rendem casal no meio da rua, são flagrados pela PM e trocam tiros com policiais durante perseguição na Serra
Suspeitos de arrastão rendem casal no meio da rua, são flagrados pela PM e trocam tiros com policiais durante perseguição na Serra Crédito: Reprodução/Redes sociais
Depois que a moto caiu, os dois assaltantes fugiram a pé pela Avenida Leste-Oeste e um deles atirou contra o militar que revidou. Eles também deixaram capacete para trás.
A perseguição continuou e durante a fuga os suspeitos pularam muros e passaram por terrenos de residências. Moradores contaram aos policiais que viram os três assaltantes correndo na passarela próximo ao bairro Palmeiras, porém, eles não foram localizados.

Pertences de outras vítimas foram recuperados

Duas mochilas foram encontradas pelo trajeto percorrido pelos suspeitos.
Dentro de uma delas estavam os pertences de um homem assaltado horas antes pelos criminosos. A filha dele contou aos policiais que o pai foi assaltado em Porto Canoa a caminho do trabalho e teve a mochila e a moto roubadas enquanto era agredido com coronhadas.
Dentro de outra mochila estavam os pertences de outra vítima de assalto. As três motos foram removidas para um pátio da região. Policiais apreenderam também na avenida onde o casal foi abordado uma arma falsa.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio do 10º Distrito Policial da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O simulacro apreendido será encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do estado.
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados