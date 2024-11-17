PM tem cordão roubado, troca tiros com bandido e idosa fica ferida em Vila Velha

TV Gazeta, esteve no local e conversou com as vítimas, que contaram que o assaltante tentou levar um cordão de ouro avaliado em R$ 80 mil. Uma idosa de 74 anos se feriu durante o tiroteio que sucedeu, mas foi socorrida ao Hospital Praia da Costa. Um tiroteiro na manhã deste domingo (17) assustou moradores da Praia da Costa, em Vila Velha . Por volta das 11h30, um casal de militares que estava de folga foi assaltado, entre a rua Ceará e a Avenida Hugo Musso, por um homem armado. A repórter Tarciane Vasconcelos, da, esteve no local e conversou com as vítimas, que contaram que o assaltante tentou levar um cordão de ouro avaliado em R$ 80 mil. Uma idosa de 74 anos se feriu durante o tiroteio que sucedeu, mas foi socorrida ao Hospital Praia da Costa.

À reportagem, o casal — homem de 35 anos e mulher de 26 — contaram que são policiais militares e estavam fazendo atividade física no dia de folga, quando foram abordados pelo suspeito, na rua Ceará. O assaltante, já com a arma em punho, pediu o cordão de ouro do PM, mesmo percebendo que ele também estava armado, segundo relato do homem de 35 anos.

Após a vítima entregar o cordão, avaliado em R$ 80 mil, o suspeito fugiu atirando. O policial, que estava com a arma em uma pochete que carregava junto ao peito, revidou e também disparou contra o assaltante. Uma idosa, de 74 anos, foi atingida por um dos tiros e foi socorrida por pessoas que passavam próximo ao local.

A influenciadora Glenda Freitas que passava na hora do tiroteio ajudou a idosa e disse que, no momento em que foi socorrida, ela estava bem. "Eu até demorei um pouco para ajudar, porque eu não sabia que tinha sido tiro. Ela estava bem e muito calma. Aí eu tentei ajudá-la, o pessoal do prédio também desceu para ajudar. Eu espero que ela esteja bem. Fui um susto", disse ela.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram uma senhora que teria sido atingida sendo resgatada. Moradores da região acreditam que um homem teria reagido a um assalto.

"Eu estava aqui dentro do apartamento quando ouvi uns 5 ou 6 tiros. Permaneci aqui dentro um pouco e, depois, fui lá fora eu vi uma movimentação de pessoas. Aí percebi que (o tiroteiro) era aqui ao lado de casa. Vi um rapaz de azul correndo e virando a esquina. Aí voltei e peguei o celular para gravar", contou um morador da rua Ceará.

Momento em que os policiais chegam ao local da ocorrência Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Militar informou que, na manhã deste domingo (17), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de tentativa de roubo no bairro Praia da Costa, Vila Velha. No local, a equipe manteve contato com um militar à paisana que informou que ele e a esposa tinham sido vítimas de roubo.

"Segundo o policial, um indivíduo armado o abordou e anunciou o assalto, pedindo o seu cordão. Após entregar o pertence, o suspeito também pediu uma mochila que o militar levava a frente do corpo. Neste momento, o policial foi se afastando do indivíduo e o indivíduo subiu em uma bicicleta. Ao perceber que não havia ninguém ao redor, o PM sacou uma arma e deu voz de prisão ao suspeito que fugiu de bicicleta e atirando contra o militar. A injusta agressão foi revidada. Testemunhas disseram à equipe que uma mulher de 74 anos havia sido baleada pelo suspeito e socorrida por populares ao Hospital Praia da Costa. Populares também afirmaram que o indivíduo foi baleado pelo policial, contudo, até o término da ocorrência, não ele não deu entrada em nenhum hospital da Grande Vitória", diz nota da PM