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Em Cariacica

PM reage a assalto ao olhar moto anunciada e troca tiros com suspeitos no ES

O policial militar e uma mulher chegaram de carro ao local marcado, em Morrinhos, para verificar uma moto anunciada para venda na internet na noite desta segunda-feira (7). Dois suspeitos que estavam com o veículo anunciaram o assalto
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

08 jun 2021 às 09:56

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 09:56

4ª Delegacia Regional de Cariacica
4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um policial militar reagiu a um assalto e trocou tiros com os ladrões em Morrinhos, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (7). Um dos suspeitos do crime foi detido.
Segundo a Polícia Militar, um PM de folga foi ao bairro para acompanhar a namorada, para que ela fizesse a negociação de uma moto que havia sido anunciada à venda em um site de compras. Os dois foram no carro do militar. Ao chegar ao local, o casal foi abordado por dois indivíduos, que estavam em uma moto.
Ainda conforme a corporação, um dos suspeitos desembarcou da moto, aproximou-se do carro e perguntou se o PM e a mulher eram os compradores e, após a resposta positiva das vítimas, o suspeito retirou uma arma de cintura e apontou para o policial, que estava no banco do motorista. Sob ameaça, o casal saiu do carro e deixaram seus pertences de valor no interior do veículo.
"O indivíduo entrou no carro e o policial, em momento oportuno, se identificou, dando voz de prisão ao suspeito. Neste momento, o indivíduo atirou contra o militar, que revidou a injusta agressão. O suspeito e o comparsa fugiram a pé. A moto, que tinha restrição, foi deixada no local, sendo guinchada", disse a PM, em nota.
A Polícia Militar foi acionada e as vítimas foram com os militares à 4ª Delegacia Regional de Cariacica registrar a ocorrência. Enquanto estavam na delegacia, uma equipe da Força Tática chegou ao local com um suspeito que havia sido detido na Rodovia José Sette, em Cariacica Sede, na altura de Morro Novo, com 28 pedras de crack, três buchas de maconha, dez pinos de cocaína, R$ 395,00 em espécie e um celular.
A PM informou que os policiais avistaram o suspeito, que fugiu ao notar a presença da guarnição, mas foi alcançado e abordado. "Com ele, estavam os materiais apreendidos. Após contato com o Ciodes, foi verificado que ele teria participado de uma ocorrência horas antes envolvendo um policial de folga. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia e reconhecido pelo militar e sua namorada como um dos autores do crime".
Já a Polícia Civil disse que o suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificado com concurso de pessoas com aumento de pena por ser cometido com uso de arma de fogo e receptação – além do crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. As drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, para serem analisadas e incineradas.

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