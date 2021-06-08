PM reage a assalto ao olhar moto anunciada e troca tiros com suspeitos no ES

4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um policial militar reagiu a um assalto e trocou tiros com os ladrões em Morrinhos, em Cariacica , na Grande Vitória , na noite desta segunda-feira (7). Um dos suspeitos do crime foi detido.

Segundo a Polícia Militar , um PM de folga foi ao bairro para acompanhar a namorada, para que ela fizesse a negociação de uma moto que havia sido anunciada à venda em um site de compras. Os dois foram no carro do militar. Ao chegar ao local, o casal foi abordado por dois indivíduos, que estavam em uma moto.

Ainda conforme a corporação, um dos suspeitos desembarcou da moto, aproximou-se do carro e perguntou se o PM e a mulher eram os compradores e, após a resposta positiva das vítimas, o suspeito retirou uma arma de cintura e apontou para o policial, que estava no banco do motorista. Sob ameaça, o casal saiu do carro e deixaram seus pertences de valor no interior do veículo.

"O indivíduo entrou no carro e o policial, em momento oportuno, se identificou, dando voz de prisão ao suspeito. Neste momento, o indivíduo atirou contra o militar, que revidou a injusta agressão. O suspeito e o comparsa fugiram a pé. A moto, que tinha restrição, foi deixada no local, sendo guinchada", disse a PM, em nota.

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas foram com os militares à 4ª Delegacia Regional de Cariacica registrar a ocorrência. Enquanto estavam na delegacia, uma equipe da Força Tática chegou ao local com um suspeito que havia sido detido na Rodovia José Sette, em Cariacica Sede, na altura de Morro Novo, com 28 pedras de crack, três buchas de maconha, dez pinos de cocaína, R$ 395,00 em espécie e um celular.

A PM informou que os policiais avistaram o suspeito, que fugiu ao notar a presença da guarnição, mas foi alcançado e abordado. "Com ele, estavam os materiais apreendidos. Após contato com o Ciodes, foi verificado que ele teria participado de uma ocorrência horas antes envolvendo um policial de folga. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia e reconhecido pelo militar e sua namorada como um dos autores do crime".