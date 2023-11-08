PM prende 'Dentinho', criminoso na lista dos mais procurados em Cariacica

Richard Vieira Rocha, o Dentinho Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um dos criminosos da lista dos mais procurados de Cariacica foi preso, durante a madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Vila Oásis. Richard Vieira Rocha, conhecido como Dentinho, de 23 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio e atuava nas regiões de Presidente Médici, Porto Novo e Porto de Santana.

Segundo a Polícia Militar , Dentinho foi capturado por volta das 2h50, com um comparsa. As equipes estavam fazendo patrulhamento pelo bairro Presidente Médici quando viram dois suspeitos em uma motocicleta. Os agentes reconheceram a dupla como integrantes do tráfico de drogas da região do Morro do Quiabo, em Porto Novo.

Ainda conforme a PM, assim que viram a viatura, os criminosos fugiram passando por Presidente Médici, Porto Novo, Mangue Seco e Porto de Santana. Quando chegaram a Vila Oásis, eles perderam o controle da moto e bateram contra um muro. Os dois ainda tentaram correr, mas foram alcançados. Durante a abordagem, Dentinho fez menção de sacar uma arma da cintura e foi baleado na perna.

Os dois criminosos foram identificados como Dentinho, um dos mais procurados de Cariacica, e Thomas Lincol Ribeiro, vulgo "Menor Nicolas". Dentinho estava com uma bolsa contendo 240 pinos de cocaína e R$ 520,75.

Ainda durante a abordagem, Dentinho tentou enganar os policiais, passando dados falsos e informando o nome do irmão. Além do mandado de prisão em aberto, os policiais encontraram no nome dele um boletim de ocorrência por "tentativa de homicídio contra agentes de Segurança Pública".

Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Os suspeitos, de 23 e 21 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas — além do cumprimento de mandado em desfavor do suspeito de 23 anos pelo crime de homicídio. Eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. A droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. A moto utilizada pelos suspeitos foi encaminhada para o pátio credenciado do Detran".

Passagens pela polícia

Além do mandado de prisão, Richard Vieira Rocha, conhecido como Dentinho, tem passagens pela polícia por ameaça, tráfico de drogas, via de fatos e lesão corporal.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, ele pertence a facção criminosa Família Capixaba, com atuação nos bairros Porto de Santana e Morro do Quiabo.