PM "pesca" arma em piscina após assaltante se livrar dela em Vila Velha

Uma arma falsa utilizada em um assalto a uma farmácia no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi "pescada" por policiais militares na piscina de um condomínio do bairro após ter sido abandonada pelo suspeito durante a fuga por volta das 21h deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar, Jeferson Pereira de Oliveira assaltou o estabelecimento na Avenida Hugo Musso e e pessoas que estavam no local, levando quatro celulares, relógio, maconha e quase R$ 300 em espécie.
O homem confessou o crime na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde foi levado após ser detido. Após roubar o comércio e quem estava lá dentro, Jeferson tentou fugir, mas foi surpreendido por policiais. A PM informou que ele desobedeceu à ordem de parada e correu, sendo perseguido pelos militares.
Vídeos enviados por leitor de A Gazeta mostram o suspeito correndo por uma rua do bairro e foi perseguido por policiais. Em determinado momento, é possível ouvir barulho de um disparo de arma de fogo é ouvido quando o policial levanta o braço. Mais adiante, o suspeito se entrega e deita na calçada.
Ao menos dois policiais fazem a abordagem enquanto o suspeito está deitado no chão. É possível ouvir que os moradores do bairro aplaudem a ação policial.
Com o suspeito, foram apreendidos:
- Três buchas de maconha
- Um simulacro de arma de fogo
- R$ 272,60 em espécie
- Remédios
- Uma bolsa preta
- Quatro celulares
- Relógio azul e joias
- Um anel prateado e um anel dourado
- Cordão com pingente dourado de cruz
Após a abordagem a arma utilizada no crime foi pescada em uma piscina de um condomínio do bairro. As imagens mostram que os policiais utilizam uma ferramenta usada para limpar a piscina.
A arma e o material roubado foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito foi levado para a delegacia. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem foi autuado por roubo.