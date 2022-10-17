Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

PM "pesca" arma em piscina após assaltante se livrar dela em Vila Velha

Segundo a polícia, Jeferson Pereira de Oliveira assaltou farmácia na Avenida Hugo Musso, em Itapoã, utilizando a réplica de pistola e se livrou dela após ser perseguido por PMs

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2022 às 09:35
Uma arma falsa utilizada em um assalto a uma farmácia no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi "pescada" por policiais militares na piscina de um condomínio do bairro após ter sido abandonada pelo suspeito durante a fuga por volta das 21h deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar, Jeferson Pereira de Oliveira assaltou o estabelecimento na Avenida Hugo Musso e e pessoas que estavam no local, levando quatro celulares, relógio, maconha e quase R$ 300 em espécie.
O homem confessou o crime na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde foi levado após ser detido. Após roubar o comércio e quem estava lá dentro, Jeferson tentou fugir, mas foi surpreendido por policiais. A PM informou que ele desobedeceu à ordem de parada e correu, sendo perseguido pelos militares.
Suspeito assaltou farmácia e jogou arma em piscina em Vila Velha
Suspeito assaltou farmácia e jogou arma em piscina em Vila Velha Crédito: Montagem | Polícia Militar
Vídeos enviados por leitor de A Gazeta mostram o suspeito correndo por uma rua do bairro e foi perseguido por policiais. Em determinado momento, é possível ouvir barulho de um disparo de arma de fogo é ouvido quando o policial levanta o braço. Mais adiante, o suspeito se entrega e deita na calçada.
Ao menos dois policiais fazem a abordagem enquanto o suspeito está deitado no chão. É possível ouvir que os moradores do bairro aplaudem a ação policial.
Suspeito assaltou farmácia e jogou arma em piscina em Vila Velha
Material apreendido com o suspeito em Vila Velha Crédito: Montagem | Polícia Militar
Com o suspeito, foram apreendidos:
  • Três buchas de maconha
  • Um simulacro de arma de fogo
  • R$ 272,60 em espécie
  • Remédios
  • Uma bolsa preta
  • Quatro celulares
  • Relógio azul e joias
  • Um anel prateado e um anel dourado
  • Cordão com pingente dourado de cruz
Após a abordagem a arma utilizada no crime foi pescada em uma piscina de um condomínio do bairro. As imagens mostram que os policiais utilizam uma ferramenta usada para limpar a piscina.
A arma e o material roubado foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito foi levado para a delegacia. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem foi autuado por roubo.

Veja Também

Briga em casa de shows termina com PM e outros três feridos em Vitória

Preso pela morte dos PMs confessa ter atirado; assista ao vídeo

Saiba quem são os presos pela morte dos dois soldados da PM no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados