PM "pesca" arma em piscina após assaltante se livrar dela em Vila Velha

Uma arma falsa utilizada em um assalto a uma farmácia no bairro Itapuã, em Vila Velha , foi "pescada" por policiais militares na piscina de um condomínio do bairro após ter sido abandonada pelo suspeito durante a fuga por volta das 21h deste domingo (16). Segundo a Polícia Militar , Jeferson Pereira de Oliveira assaltou o estabelecimento na Avenida Hugo Musso e e pessoas que estavam no local, levando quatro celulares, relógio, maconha e quase R$ 300 em espécie.

O homem confessou o crime na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde foi levado após ser detido. Após roubar o comércio e quem estava lá dentro, Jeferson tentou fugir, mas foi surpreendido por policiais. A PM informou que ele desobedeceu à ordem de parada e correu, sendo perseguido pelos militares.

Suspeito assaltou farmácia e jogou arma em piscina em Vila Velha Crédito: Montagem | Polícia Militar

Vídeos enviados por leitor de A Gazeta mostram o suspeito correndo por uma rua do bairro e foi perseguido por policiais. Em determinado momento, é possível ouvir barulho de um disparo de arma de fogo é ouvido quando o policial levanta o braço. Mais adiante, o suspeito se entrega e deita na calçada.

Ao menos dois policiais fazem a abordagem enquanto o suspeito está deitado no chão. É possível ouvir que os moradores do bairro aplaudem a ação policial.

Material apreendido com o suspeito em Vila Velha Crédito: Montagem | Polícia Militar

Com o suspeito, foram apreendidos:

Três buchas de maconha



Um simulacro de arma de fogo



R$ 272,60 em espécie



Remédios



Uma bolsa preta



Quatro celulares



Relógio azul e joias



Um anel prateado e um anel dourado



Cordão com pingente dourado de cruz



Após a abordagem a arma utilizada no crime foi pescada em uma piscina de um condomínio do bairro. As imagens mostram que os policiais utilizam uma ferramenta usada para limpar a piscina.