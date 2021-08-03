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Jockey de Itaparica

PM de folga impede arrastão em ponto de ônibus de Vila Velha

Três criminosos foram vistos pelo militar assaltando pessoas que estavam no local. No momento do arrastão, o policial deu voz de prisão aos assaltantes e começou a atirar. Ele ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e pediu reforço

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 13:01
Ponto de ônibus onde PM impediu arrastão em Vila Velha
Ponto de ônibus onde PM impediu arrastão em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um soldado da Polícia Militar que estava de folga impediu um arrastão na noite desta segunda-feira (2) no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Foi em um ponto de ônibus em frente a um shopping da região que três criminosos foram vistos pelo militar assaltando pessoas que estavam no local.
Dois suspeitos recolhiam os celulares das vítimas, enquanto o terceiro esperava perto do carro, apontando uma arma. O carro usado pelos bandidos ficou com pelo menos duas marcas de tiros.
Carro usado por criminosos em arrastão era roubado
Carro usado por criminosos em arrastão era roubado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
No momento do arrastão, o policial deu voz de prisão aos assaltantes e começou a atirar. Ele ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e pediu reforço.
Os criminosos foram alcançados e presos perto da ponte do Rio Jucu, ainda em Vila Velha. Os três foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles a polícia apreendeu duas armas. O carro usado no assalto era roubado e o dono e mais quatro pessoas assaltadas perto do shopping reconheceram os presos.
Polícia Civil informou que os homens de 18, 20 e 23 anos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificada e serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Os nomes dos presos não foram divulgados.

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