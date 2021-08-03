PM de folga impede arrastão em ponto de ônibus de Vila Velha

Um soldado da Polícia Militar que estava de folga impediu um arrastão na noite desta segunda-feira (2) no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Foi em um ponto de ônibus em frente a um shopping da região que três criminosos foram vistos pelo militar assaltando pessoas que estavam no local.
Dois suspeitos recolhiam os celulares das vítimas, enquanto o terceiro esperava perto do carro, apontando uma arma. O carro usado pelos bandidos ficou com pelo menos duas marcas de tiros.
No momento do arrastão, o policial deu voz de prisão aos assaltantes e começou a atirar. Ele ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e pediu reforço.
Os criminosos foram alcançados e presos perto da ponte do Rio Jucu, ainda em Vila Velha. Os três foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles a polícia apreendeu duas armas. O carro usado no assalto era roubado e o dono e mais quatro pessoas assaltadas perto do shopping reconheceram os presos.
A Polícia Civil informou que os homens de 18, 20 e 23 anos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificada e serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Os nomes dos presos não foram divulgados.