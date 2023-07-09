Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No fim de semana

PM apreende drogas e armas em operações na Grande Vitória

As ações foram realizadas em bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari; um menor foi detido com veículo roubado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 10:36

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:36

Polícia Militar apreende drogas, armas e dinheiro em operação na Grande Vitória
Polícia Militar apreende drogas, armas e dinheiro em operação na Grande Vitória Crédito: Divulgação/PM
Polícia Militar realizou uma série de operações na noite de sábado (8) e madrugada deste domingo (9) em municípios da Grande Vitória. Nas ações, foram apreendidas drogas, armas e munições. Um adolescente, cuja idade não foi revelada, foi apreendido. 
Durante patrulhamento no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, a PM abordou um carro e constatou que havia restrição de furto ou roubo. No veículo, havia uma submetralhadora .380 e seis munições para a arma. Nesta operação, o menor foi detido.  
Em Muquiçaba, outro bairro de Guarapari, também foi feita abordagem a veículos. Em uma das ações, foram encontrados 56 pedras pequenas de crack, outra grande, com cerca de 75 gramas, uma frasco grande e mais dois pequenos de loló, duas buchas de maconha, 55 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, um radiocomunicador, um caderno de anotações do tráfico, material para corte e embalo de entorpecentes e R$675,00, em espécie. Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia. Não há informações sobre os presos na operação. 
No bairro Mucuri, em Cariacica, policiais militares observaram um homem em atitude suspeita. Com a aproximação dos PMs, o suspeito fugiu, mas abandonou uma sacola. Nela, foram encontrados uma pistola .380, dois carregadores para pistola, 27 munições intactas, 207 pinos de cocaína, 95 pedras de crack, 33 buchas de maconha, um tablete de cerca de 400g de maconha e duas balanças de precisão. O material foi levado para a delegacia.
Em uma ação de patrulhamento tático motorizado pela Rampa Nilson Gomes, no bairro Engenharia, em Vitória, as equipes visualizaram vários homens armados. Com a aproximação policial, eles fugiram e não foram mais localizados. Contudo, durante as buscas aos suspeitos, foram encontrados uma submetralhadora semi-industrial, uma carregador alongado, uma munição .380, 25 pinos de cocaína, 56 pinos de crack e uma bucha de maconha. Todo material foi entregue à delegacia e não houve detidos.
No bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, a equipe k9, do batalhão de Ações com Cães, realizou uma varredura utilizando o cão de faro. Após diligências, foram localizados 138 pedras de crack, 74 buchas se maconha, 66 pinos de cocaína, dois papelotes de cocaína e 33 unidades de haxixe. As drogas apreendidas foram levadas para a delegacia. 
Com informações da assessoria da Polícia Militar. 

Veja Também

Adolescente dirige após festa, bate carro e morre em Guarapari

Carreta com toras de madeira tomba e interdita a BR 101 em Conceição da Barra

Alerta: risco de acidentes com crianças aumenta durante as férias escolares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Cariacica Grande Vitória Guarapari Vila Velha Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados