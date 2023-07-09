PM apreende drogas e armas em operações na Grande Vitória

A Polícia Militar realizou uma série de operações na noite de sábado (8) e madrugada deste domingo (9) em municípios da Grande Vitória. Nas ações, foram apreendidas drogas, armas e munições. Um adolescente, cuja idade não foi revelada, foi apreendido.
Durante patrulhamento no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, a PM abordou um carro e constatou que havia restrição de furto ou roubo. No veículo, havia uma submetralhadora .380 e seis munições para a arma. Nesta operação, o menor foi detido.
Em Muquiçaba, outro bairro de Guarapari, também foi feita abordagem a veículos. Em uma das ações, foram encontrados 56 pedras pequenas de crack, outra grande, com cerca de 75 gramas, uma frasco grande e mais dois pequenos de loló, duas buchas de maconha, 55 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, um radiocomunicador, um caderno de anotações do tráfico, material para corte e embalo de entorpecentes e R$675,00, em espécie. Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia. Não há informações sobre os presos na operação.
No bairro Mucuri, em Cariacica, policiais militares observaram um homem em atitude suspeita. Com a aproximação dos PMs, o suspeito fugiu, mas abandonou uma sacola. Nela, foram encontrados uma pistola .380, dois carregadores para pistola, 27 munições intactas, 207 pinos de cocaína, 95 pedras de crack, 33 buchas de maconha, um tablete de cerca de 400g de maconha e duas balanças de precisão. O material foi levado para a delegacia.
Em uma ação de patrulhamento tático motorizado pela Rampa Nilson Gomes, no bairro Engenharia, em Vitória, as equipes visualizaram vários homens armados. Com a aproximação policial, eles fugiram e não foram mais localizados. Contudo, durante as buscas aos suspeitos, foram encontrados uma submetralhadora semi-industrial, uma carregador alongado, uma munição .380, 25 pinos de cocaína, 56 pinos de crack e uma bucha de maconha. Todo material foi entregue à delegacia e não houve detidos.
No bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, a equipe k9, do batalhão de Ações com Cães, realizou uma varredura utilizando o cão de faro. Após diligências, foram localizados 138 pedras de crack, 74 buchas se maconha, 66 pinos de cocaína, dois papelotes de cocaína e 33 unidades de haxixe. As drogas apreendidas foram levadas para a delegacia.
Com informações da assessoria da Polícia Militar.