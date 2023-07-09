PM apreende drogas e armas em operações na Grande Vitória

Em Muquiçaba, outro bairro de Guarapari, também foi feita abordagem a veículos. Em uma das ações, foram encontrados 56 pedras pequenas de crack, outra grande, com cerca de 75 gramas, uma frasco grande e mais dois pequenos de loló, duas buchas de maconha, 55 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, um radiocomunicador, um caderno de anotações do tráfico, material para corte e embalo de entorpecentes e R$675,00, em espécie. Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia. Não há informações sobre os presos na operação.