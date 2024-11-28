PF e Receita deflagram operação em cidade do ES e outros 4 estados

Viatura da Polícia Federal em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a PF, foram mobilizados 76 policiais federais e 20 auditores-fiscais da Receita Federal nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso ; Sonora, Campo Grande e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul ; Goiânia, capital goiana; São Paulo, capital paulista; além de Barra de São Francisco.

Além das buscas, a Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores em contas bancárias dos envolvidos. Os mandados foram emitidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso.

A PF informou que esta fase da investigação é fruto da análise meticulosa do material apreendido na primeira etapa da operação, ocorrida em agosto de 2023, na operação Sign Off, quando foi revelado um intrincado esquema de fornecimento de eletrônicos provenientes do Paraguai e dos Estados Unidos, que eram revendidos no mercado informal em todo o Brasil.

Conforme a instituição, a operação visa desarticular três grupos de fornecedores que utilizam diversas táticas para evitar a fiscalização estatal, incluindo a contratação de agentes de segurança pública para o transporte das mercadorias.

Não foram dados mais detalhes pela PF sobre a atuação das organizações no Espírito Santo, ou sobre o trabalho dos agentes na cidade nesta manhã.