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Importação clandestina

PF e Receita deflagram operação em cidade do ES e outros 4 estados

Ação aconteceu na cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, e em cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2024 às 15:26
Viatura da Polícia Federal em Barra de São Francisco
Viatura da Polícia Federal em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a operação Break Off, nesta quinta-feira (28), para desarticular um esquema de fornecimento de produtos eletrônicos importados de forma clandestina. Houve o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em cinco Estados brasileiros, entre eles o Espírito Santo, onde a ação aconteceu em Barra de São Francisco, no Noroeste Capixaba.
Segundo a PF, foram mobilizados 76 policiais federais e 20 auditores-fiscais da Receita Federal nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso; Sonora, Campo Grande e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul; Goiânia, capital goiana; São Paulo, capital paulista; além de Barra de São Francisco.
Além das buscas, a Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores em contas bancárias dos envolvidos. Os mandados foram emitidos pela 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso.
A PF informou que esta fase da investigação é fruto da análise meticulosa do material apreendido na primeira etapa da operação, ocorrida em agosto de 2023, na operação Sign Off, quando foi revelado um intrincado esquema de fornecimento de eletrônicos provenientes do Paraguai e dos Estados Unidos, que eram revendidos no mercado informal em todo o Brasil.
Conforme a instituição, a operação visa desarticular três grupos de fornecedores que utilizam diversas táticas para evitar a fiscalização estatal, incluindo a contratação de agentes de segurança pública para o transporte das mercadorias.
Não foram dados mais detalhes pela PF sobre a atuação das organizações no Espírito Santo, ou sobre o trabalho dos agentes na cidade nesta manhã.
Os suspeitos poderão enfrentar acusações por crimes como descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

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