Cavalo solto na pista causa dois acidentes em São Mateus

Dois veículos — um carro e uma moto — atingiram um cavalo solto no meio da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (27). A mulher que pilotava a motociclista ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro seguia no sentido Guriri x São Mateus quando houve a colisão com o cavalo. O homem não se feriu. A corporação não informou sobre o animal. A mulher na moto seguia no sentido contrário.