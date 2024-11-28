Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo na pista

Cavalo solto na pista causa dois acidentes em São Mateus

Vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levada ao Hospital Roberto Silvares

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 12:44

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 nov 2024 às 12:44
Carro fica destruído após acidente com cavalo em Guriri, São Mateus
Veículo com avarias após acidente com cavalo Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois veículos — um carro e uma moto — atingiram um cavalo solto no meio da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (27). A mulher que pilotava a motociclista ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro seguia no sentido Guriri x São Mateus quando houve a colisão com o cavalo. O homem não se feriu. A corporação não informou sobre o animal. A mulher na moto seguia no sentido contrário.

Veja Também

Acidente deixa bairro sem energia por 7 horas

Dono de carreta promete casa nova a morador 

Motociclista morre durante gravação de vídeos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Mateus Cavalos Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados