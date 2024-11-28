Cavalo solto na pista causa dois acidentes em São Mateus

Dois veículos — um carro e uma moto — atingiram um cavalo solto no meio da Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (27). A mulher que pilotava a motociclista ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, na mesma cidade.