Perseguição e tiros: carro usado em assalto a loja em Vitória é apreendido

Luta corporal e tiros em tentativa de assalto a loja de celulares na Praia do Canto Crédito: Câmera de segurança

Com eles foram encontrados R$ 1.140,00 e quatro celulares. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória e foram liberados depois de prestarem depoimento.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi identificado ao passar pela Ponte da Passagem em direção a Maruípe. A equipe foi até o bairro Itararé e, ao passar pela rua Professor Herminio Blackman, viu o carro indo na direção oposta. Os militares deram ordem de parada ao carro, mas o motorista tentou fugir.

Na Rua Otílio João Fernandes, porém, os militares conseguiram fazer a abordagem. O carona conseguiu abrir a porta e fugiu por um beco, sem ser localizado pelos miliares. Conforme consta no boletim de ocorrência registrado pela PM, ele atirou contra os policiais antes de escapar.

Já os outros ocupantes e o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, eles não foram reconhecidos pelas vítimas, que não compareceram à delegacia para prestar depoimento e, por isso, foram liberados. O caso segue sendo investigado pela polícia.

LUTA CORPORAL E TIROS EM TENTATIVA DE ASSALTO

Uma tentativa de assalto a uma loja de celulares na Praia do Canto, em Vitória, terminou com tiros disparados na Avenida Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (23). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação.

As imagens mostram quando um jovem entra na loja, às 16h20, e conversa com um funcionário. Segundos depois, outro suspeito entra no local, armado, e anuncia o roubo. Um segurança da loja reage e inicia luta corporal com o segundo criminoso. Nesse momento, um terceiro indivíduo, que estava do lado de fora do estabelecimento, atira e atinge a porta de vidro da loja. Em seguida, os suspeitos fogem do local, efetuando disparos. Em contato com a reportagem da TV Gazeta, o proprietário relatou que apesar do susto, nenhum aparelho eletrônico foi levado pelo grupo.

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para a ocorrência na tarde desta segunda-feira (23), por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que recebeu a informação de que havia um roubo em andamento em uma loja de celular na Praia do Canto. Segundo a corporação, policiais foram ao local e constataram que se tratou de uma tentativa de roubo.