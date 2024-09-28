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Confusão

Perseguição a dupla em moto roubada termina com 5 detidos em Vitória

Tudo começou após dois indivíduos serem vistos no veículo, em Caratoíra; um deles foi detido, o outro fugiu e outras quatro pessoas também acabaram detidas em ação paralela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 21:46

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 21:46

Cinco são detidos após confusão em Caratoíra, em Vítoria.
Cinco são detidos após confusão em Caratoíra, em Vítoria. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Cinco pessoas foram detidas no bairro Caratoíra, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, tudo começou com uma perseguição policial a dois homens que estavam em uma moto roubada. Um deles, que é adolescente, foi detido, e o outro fugiu. No entanto, durante as buscas ao indivíduo que escapou, um novo crime foi descoberto, ocasionando na detenção de outras quatro pessoas.
Após deter o adolescente, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o indivíduo que estava com ele havia se escondido em uma casa na região. Ao chegar no local, começou uma sequência de confusões: dois moradores que estavam saindo do imóvel tentaram impedir os militares de entrarem, iniciando uma luta corporal que terminou com a dupla detida.
Em seguida, a PM entrou em um terreno onde fica um prédio de três andares com vários apartamentos, e um cão da patrulha K9 que participava da operação identificou a presença de drogas. Ao patrulhar uma das residências, uma adolescente e um homem foram flagrados com tabletes de drogas.
Para esconder o material, eles tentaram até jogar os entorpecentes no vaso sanitário. A menor e o indivíduo também foram detidos e encaminhados à Delegacia Especializada no Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). 
A Polícia Civil informou que o adolescente conduzido à Delegacia por estar na moto roubada assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação. A família dele assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. O outro homem que estava na moto não foi encontrado.
Já os envolvidos nos acontecimento na casa, a corporação disse que dos três suspeitos detidos, dois suspeitos assinaram um termo circunstanciado (TC) por resistência à ação policial, e foram liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O terceiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, ele possui 37 passagens pela polícia e era foragido da corporação policial em Minas Gerais.
A adolescente encontrada com ele assinou um Boc por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. "Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família", frisou a PC.
*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

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