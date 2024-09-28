Perseguição a dupla em moto roubada termina com 5 detidos em Vitória

Cinco são detidos após confusão em Caratoíra, em Vítoria. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

TV Gazeta, tudo começou com uma perseguição policial a dois homens que estavam em uma moto roubada. Um deles, que é adolescente, foi detido, e o outro fugiu. No entanto, durante as buscas ao indivíduo que escapou, um novo crime foi descoberto, ocasionando na detenção de outras quatro pessoas. Cinco pessoas foram detidas no bairro Caratoíra, em Vitória , na tarde desta sexta-feira (27). Segundo apuração da reportagem da, tudo começou com uma perseguição policial a dois homens que estavam em uma moto roubada. Um deles, que é adolescente, foi detido, e o outro fugiu. No entanto, durante as buscas ao indivíduo que escapou, um novo crime foi descoberto, ocasionando na detenção de outras quatro pessoas.

Após deter o adolescente, a Polícia Militar recebeu denúncias de que o indivíduo que estava com ele havia se escondido em uma casa na região. Ao chegar no local, começou uma sequência de confusões: dois moradores que estavam saindo do imóvel tentaram impedir os militares de entrarem, iniciando uma luta corporal que terminou com a dupla detida.

Em seguida, a PM entrou em um terreno onde fica um prédio de três andares com vários apartamentos, e um cão da patrulha K9 que participava da operação identificou a presença de drogas. Ao patrulhar uma das residências, uma adolescente e um homem foram flagrados com tabletes de drogas.

Para esconder o material, eles tentaram até jogar os entorpecentes no vaso sanitário. A menor e o indivíduo também foram detidos e encaminhados à Delegacia Especializada no Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

A Polícia Civil informou que o adolescente conduzido à Delegacia por estar na moto roubada assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação. A família dele assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. O outro homem que estava na moto não foi encontrado.

Já os envolvidos nos acontecimento na casa, a corporação disse que dos três suspeitos detidos, dois suspeitos assinaram um termo circunstanciado (TC) por resistência à ação policial, e foram liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O terceiro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, ele possui 37 passagens pela polícia e era foragido da corporação policial em Minas Gerais.

A adolescente encontrada com ele assinou um Boc por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. "Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família", frisou a PC.