Moto do ES soma mais de meio milhão de reais em multas; veja ranking

Motos estacionadas: veículo é o que lidera entre os que têm mais dívidas de multas de trânsito no Espírito Santo Crédito: Freepik

As tabelas (confira abaixo) mostram o "Top 10" de motos, carros e caminhões. Falando em quantidade de infrações, quem fica em primeiro lugar é uma motocicleta, com acumulado de 2.201 multas, que somam R$ 341 mil. A moto com maior débito, o de R$ 517.556,86, tem 1.019 multas.

"São valores bem consideráveis. Estamos fazendo esse levantamento de por onde esses veículos circulam, se continuam em circulação, para pedir às agências parceiras direcionarem esforços para abordar os condutores" Jederson Lobato - Gerente de fiscalização de trânsito do Detran|ES

Para conseguir esses dados do maior acumulado de multas, Lobato explicou que o Detran|ES trabalhou em um relatório dos veículos com mais infrações de trânsito registradas. A partir daí, eles fazem um mapeamento para identificar por onde esses carros, motos e caminhões estão passando. "Temos um painel chamado blitz inteligente, onde nós, a partir das passagens dos veículos no cerco, temos condições de trabalhar diversos tipos de filtros para direcionar melhor os esforços das operações. Consigo saber onde, qual dia da semana, em qual via e qual horário determinados veículos passam", detalhou.

A cooperação entre guardas municipais e polícias ajuda muito, porque através do cerco eletrônico é possível identificar esses veículos enquanto trafegam. Foi assim que o carro que estava no Centro de Vila Velha, na última quarta-feira, foi identificado.

Veja, abaixo, a lista com os 10 carros, caminhões e motocicletas com maior quantidade de multas no Espírito Santo, segundo o levantamento do Detran|ES:

O gerente de fiscalização explicou que, quando alguém recebe uma multa e não paga, o débito é lançado na placa do veículo por pelo menos até cinco anos. "Se não for quitado, apenas no caso de uma abordagem de trânsito esse veículo vai ser removido, caso o débito não seja regularizado no local", disse. Se você quiser ouvir a entrevista completa de Lobato na CBN Vitória, basta clicar no áudio abaixo: