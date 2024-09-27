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Procurado há dois meses

Jovem é preso em Vila Velha suspeito de matar adolescente em Guarapari

Ação teve como alvo endereço no Morro da Floresta, em Gurigica, Vitória, mas investigado fugiu para outra área dominada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 set 2024 às 20:12

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 20:12

Polícia apreendeu cerca de 11kg de maconha na residência do investigado
Polícia apreendeu cerca de 11kg de maconha na residência do investigado Crédito: PCES/Divulgação
Um jovem de 25 anos, procurado suspeito do assassinato de Bruno André da Silva, de 15 anos, em Guarapari, no mês de julho deste ano, foi preso nesta quinta-feira (26) durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). O nome dele não foi divulgado.
A ação, inicialmente, teve como alvo um endereço no Morro da Floresta, no bairro Gurigica, em Vitória. A região é dominada pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).
Contudo, quando as viaturas adentraram no bairro, os ‘olheiros’ soltaram fogos de artifício para alertar os traficantes da presença policial. Com isso, o alvo conseguiu fugir, pelos fundos da casa. Segundo a polícia, no interior da residência do investigado, foram apreendidos aproximadamente 11 quilos de maconha, material para embalo e caderno com contabilidade do tráfico.
Depois, descobriu-se que o alvo da busca estava escondido no bairro Vale Encantado – também dominado pelo PCV –, em Vila Velha. A casa onde estava escondido foi localizada e o indivíduo foi capturado. Com ele foi encontrada uma arma de fogo calibre 9mm.
O jovem foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de calibre restrito, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva pelo homicídio do adolescente. Após procedimentos de praxe, foi encaminhado ao Sistema Prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

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