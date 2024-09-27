TV Gazeta, Carlos Eduardo Matias Gomes afirmou que fez isso para conseguir comprar drogas. Um jovem de 24 anos foi preso após ser flagrado furtando fio de semáforo na Vila Rubim, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (27). Em conversa com o repórter Diony Silva, da, Carlos Eduardo Matias Gomes afirmou que fez isso para conseguir comprar drogas.

Por volta das 6h25, dois jovens se aproximaram do semáforo, disfarçando, como se estivessem aguardando o semáforo abrir para pedestres. No entanto, quando estavam sozinhos, um deles puxou os fios. Toda a ação foi flagrada e registrada por câmera de monitoramento da Guarda Municipal.

Fios roubados na Vila Rubim Crédito: Archimedes Patrício

Segundo o inspetor Picoli, da Guarda Municipal de Vitória, quando os agentes chegaram no local os suspeitos não estavam mais lá.

"Assim que o videomonitoramento identificou a situação, foi rapidamente passado para as equipes de rua. Chegamos ao local e eles haviam acabado de sair do semáforo e tentaram se esconder em um posto, mas foram identificados" Inspetor Picoli - Guarda Municipal de Vitória

Um dos suspeitos foi detido e levado à Delegacia Regional de Vitória. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta com fontes da polícia, Carlos Eduardo contou que já foi preso por receptação e furto. “Dentro da loja de conveniência tinha outras pessoas. Em primeiro momento, não conseguimos identificar o comparsa dele, mas o identificamos. Encontramos ainda o produto do furto. Depois, revendo as imagens com calma, até identificamos outra pessoa que estava com ele, mas não o localizamos”, disse o inspetor Picoli.

Your browser does not support the audio element. Jovem é preso em flagrante furtando fio de semáforo em Vitória; vídeo

Por conta do furto do fio, o semáforo parou de funcionar e, segundo apuração da TV Gazeta, uma equipe da Prefeitura de Vitória já foi ao local.

Polícia Civil informou que Carlos Eduardo foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).