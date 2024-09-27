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Vila Rubim

Jovem é preso em flagrante furtando fio de semáforo em Vitória; vídeo

Imagens de videomonitoramento da Guarda Municipal mostram jovem cometendo o crime na manhã desta sexta-feira (27); semáforo até parou de funcionar após o furto
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 set 2024 às 09:14

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 09:14

Um jovem de 24 anos foi preso após ser flagrado furtando fio de semáforo na Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (27). Em conversa com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Carlos Eduardo Matias Gomes afirmou que fez isso para conseguir comprar drogas.
Por volta das 6h25, dois jovens se aproximaram do semáforo, disfarçando, como se estivessem aguardando o semáforo abrir para pedestres. No entanto, quando estavam sozinhos, um deles puxou os fios. Toda a ação foi flagrada e registrada por câmera de monitoramento da Guarda Municipal.
Fios roubados na Vila Rubim
Fios roubados na Vila Rubim Crédito: Archimedes Patrício
Segundo o inspetor Picoli, da Guarda Municipal de Vitória, quando os agentes chegaram no local os suspeitos não estavam mais lá.
"Assim que o videomonitoramento identificou a situação, foi rapidamente passado para as equipes de rua. Chegamos ao local e eles haviam acabado de sair do semáforo e tentaram se esconder em um posto, mas foram identificados"
Inspetor Picoli - Guarda Municipal de Vitória
Um dos suspeitos foi detido e levado à Delegacia Regional de Vitória. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta com fontes da polícia, Carlos Eduardo contou que já foi preso por receptação e furto. “Dentro da loja de conveniência tinha outras pessoas. Em primeiro momento, não conseguimos identificar o comparsa dele, mas o identificamos. Encontramos ainda o produto do furto. Depois, revendo as imagens com calma, até identificamos outra pessoa que estava com ele, mas não o localizamos”, disse o inspetor Picoli.
Jovem é preso em flagrante furtando fio de semáforo em Vitória; vídeo
Por conta do furto do fio, o semáforo parou de funcionar e, segundo apuração da TV Gazeta, uma equipe da Prefeitura de Vitória já foi ao local.
Polícia Civil informou que Carlos Eduardo foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta. 

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