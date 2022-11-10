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Perseguição a carro roubado acaba em acidente em Vila Velha; veja vídeo

Agentes da Guarda Municipal tentavam capturar um jovem de 20 anos, apontado pela corporação como gerente do tráfico de drogas do bairro Novo México
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 nov 2022 às 21:53

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 21:53

Uma perseguição a um carro roubado terminou em acidente na noite desta quarta-feira (9), no bairro Novo México, em Vila Velha. Imagens gravadas pela Guarda Municipal mostram o momento em que agentes tentam capturar um jovem de 20 anos, apontado pela corporação como gerente do tráfico de drogas do bairro. Ninguém ficou ferido.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a perseguição começou na Rodovia Darly Santos, também no município. O motorista não teria obedecido à ordem de parada e avançou em alta velocidade. Pelo vídeo, é possível ver que, em seguida, na Avenida Leila Diniz, o veículo bate em um caminhão, sendo obrigado a parar. 
"O veículo passou pelo cerco eletrônico do nosso município, e a central informou que tinha passado pela Rodovia do Sol. Na Darly Santos, conseguimos visualizar esse veículo. Demos uma ordem de parada, com sinal luminoso e sonoro, e ele desobedeceu. Começou a se evadir da equipe. A gente começou um breve acompanhamento e, na altura da rotatória de Novo México, esse veiculo colidiu na traseira de uma carreta. Aí foi possível identificar que se tratava de um veículo com restrição de furto de roubo", afirmou o subinspetor Schultz.
Dentro do carro, também estava a mulher do suspeito. Em conversa com os policiais, o homem afirmou apenas que não costumava parar para forças policiais e, por isso, ignorou os sinais visuais e sonoros da corporação. 
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. As polícias Civil e Militar foram demandadas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver um retorno, esta matéria será atualizada.

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