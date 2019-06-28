Pastor George é absolvido da acusação de estupro de ex-funcionária

Georgeval Alves está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana e vai a júri popular por estuprar e matar os irmãos Kauã e Joaquim no ano passado Crédito: Foto: Fernando Madeira - GZ

A ocorrência teria acontecido em 2015, mas a mulher só procurou a polícia após a prisão do pastor pelas mortes de Kauã e Joaquim. No dia 4 de julho de 2018, o processo foi finalizado pela Polícia Civil e encaminhado ao MPES. Cinco dias depois, o Ministério Público denunciou o pastor à Justiça.

Em parte da decisão, publicada no Diário de Justiça do Espírito Santo, a juíza declara “extinta a punibilidade de Georgeval Alves Gonçalves pelo crime de estupro, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal”.

PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA

O processo que apura a denúncia de estupro contra a ex-funcionária do pastor está em segredo de justiça e, por isso, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça estão impedidos de comentar o caso. A reportagem tentou falar com os advogados de defesa do pastor, mas até o momento não tivemos retorno.

ENTENDA O CASO

De acordo com a Polícia Civil, a ex-funcionária que trabalhou no salão do pastor em 2015, procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares, após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã, e relatou o crime de estupro cometido por Georgeval.