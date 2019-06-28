Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DECISÃO

Pastor George é absolvido da acusação de estupro de ex-funcionária

Segundo a juíza, a denúncia foi julgada improcedente. Pastor segue preso acusado de estuprar e matar o filho e o enteado

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:56

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:56
Georgeval Alves está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana e vai a júri popular por estuprar e matar os irmãos Kauã e Joaquim no ano passado Crédito: Foto: Fernando Madeira - GZ
A juíza Patricia Plaisant Duarte, da 3ª Vara Criminal de Linhares absolveu Georgeval Alves Gonçalves da acusação de estupro praticado contra uma ex-funcionária. Ela julgou improcedente o pedido de condenação do Ministério Público do Espírito Santo. O pastor está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana e vai a júri popular por estuprar e matar o filho Joaquim Alves, de 4 anos, e o enteado, Kauã Butkowiski, de 6 anos no ano passado.
A ocorrência teria acontecido em 2015, mas a mulher só procurou a polícia após a prisão do pastor pelas mortes de Kauã e Joaquim. No dia 4 de julho de 2018, o processo foi finalizado pela Polícia Civil e encaminhado ao MPES. Cinco dias depois, o Ministério Público denunciou o pastor à Justiça.
Em parte da decisão, publicada no Diário de Justiça do Espírito Santo, a juíza declara “extinta a punibilidade de Georgeval Alves Gonçalves pelo crime de estupro, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal”.
PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA
O processo que apura a denúncia de estupro contra a ex-funcionária do pastor está em segredo de justiça e, por isso, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça estão impedidos de comentar o caso. A reportagem tentou falar com os advogados de defesa do pastor, mas até o momento não tivemos retorno.
ENTENDA O CASO
De acordo com a Polícia Civil, a ex-funcionária que trabalhou no salão do pastor em 2015, procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares, após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã, e relatou o crime de estupro cometido por Georgeval.
O caso foi apurado e o pastor foi indiciado no Artigo 213 do Código Penal (Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Justiça Linhares MPES Polícia Civil Tragédia em Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados