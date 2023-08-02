Passageiro reage a assalto e é esfaqueado em ônibus do Transcol na Serra

Homem sendo socorrido pelo Samu em terminal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um passageiro foi esfaqueado dentro de um ônibus do Sistema Transcol na Serra . O caso aconteceu na linha 508, na noite da última terça-feira (1°), após o coletivo sair do Terminal de Laranjeiras com destino ao Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no Terminal Carapina (por onde o ônibus também passa), onde foi constatado que havia sofrido pelo menos quatro perfurações, sendo duas no braço esquerdo, uma no braço direito e uma na panturrilha. O passageiro foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), os vigilantes do Terminal Carapina foram informados que havia um homem esfaqueado em um ônibus da linha 508. Testemunhas contaram que a vítima teria reagido a um assalto, entrando em luta corporal com o bandido e sido esfaqueada antes de o ônibus entrar no terminal.

Apesar do relato das testemunhas, após a publicação da reportagem, o homem esfaqueado entrou em contato com a reportagem de A Gazeta. Ele disse que não reagiu. "Eu fui golpeado antes que ele anunciasse o assalto. Eu tenho tenho duas perfurações no mesmo braço por conta disso. Depois da segunda, ele não queria mais o telefone e sim me matar. Tanto que meu peito tem duas feridas pequenas, uma de cada lado do tórax. As pessoas pensam que eu reagi, mas não sou assim. Atuo na área de segurança e seu quando posso ou não reagir", afirmou.

A vítima, que não será identificada por segurança, ainda disse que continua debilitada por causa dos ferimentos e que espera por justiça.

No dia da publicação sobre o crime, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado pela reportagem de A Gazeta para dar um posicionamento, mas não respondeu. Nesta terça-feira (8), o órgão foi questionado novamente, mas também não deu retorno.

Na ocasião do esfaqueamento, a Polícia Civil informou que o caso havia sido registrado como tentativa de latrocínio, que seguiria sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que ninguém havia sido detido. Cobrada nesta terça-feira (8) sobre o andamento das investigações, a corporação manteve a mesma nota.

Polícia Militar foi acionada, e quando os militares chegaram ao local o passageiro já havia sido encaminhado para o hospital. Buscas pelo suspeito foram realizadas, mas nenhum criminoso foi detido no momento do fato.

*Com informações do g1ES