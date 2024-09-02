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Crime

Passageiro é preso por importunar sexualmente motociclista de app em Cariacica

R.P.S. foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2024 às 13:48

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 13:48

Um motociclista de aplicativo denunciou ter sido importunado sexualmente durante uma viagem entre Vitória Cariacica, na madrugada de segunda-feira (2), por um passageiro que estava na moto dele. O suspeito, identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como R.P.S., segundo o homem, teria passado a mão no órgão genital dele por cima da calça. A vítima disse que quando o fato ocorreu, parou a moto e acionou a PM.
A viagem começou no Centro de Vitória, onde o motociclista buscou o passageiro. O destino era o bairro Campina Grande, em Cariacica. Após o ato, o suspeito foi questionado pelos policiais, mas disse "não se recordar do ocorrido", conforme descrito no boletim de ocorrência.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber qual foi o procedimento adotado. Em nota, a corporação informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Abuso, estupro, assédio e importunação: o que é cada um dos crimes?

1 - Abuso: Pode se referir a diferentes formas de violência ou maus-tratos, podendo incluir abuso físico, emocional, sexual, negligência ou exploração financeira. É um termo amplo que abrange várias formas de comportamento prejudicial e não consensual.

2 - Estupro: É um crime sexual que envolve a prática de relação sexual não consensual, por meio de coerção, ameaça, uso de força física ou quando a vítima é incapaz de dar consentimento.

3 - Assédio: É um comportamento indesejado e repetitivo, geralmente de natureza sexual, que causa desconforto, medo ou constrangimento à vítima. Pode ocorrer em diferentes contextos, como no trabalho, em espaços públicos ou online. O assédio sexual pode envolver comentários ofensivos, avanços indesejados, piadas de cunho sexual, contato físico não consensual, entre outros.

4 - Importunação: Refere-se a um comportamento indesejado e inadequado de natureza sexual, que ocorre sem o consentimento da outra pessoa envolvida. Pode incluir assédio verbal, gestos obscenos, toques indesejados ou outras formas de contato sexual não consensual. Embora seja considerado um crime, a importunação sexual geralmente é menos grave do que o estupro e pode ter diferentes níveis de penalidade de acordo com a legislação de cada país.

Atualização

19/12/2024 - 4:16
Por ordem judicial, o nome do suspeito foi abreviado.

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