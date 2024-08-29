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Homem tenta esfaquear estudante, invade carro e é detido em Vila Velha

Suspeito, de 50 anos, teria abordado um adolescente para roubar a bicicleta do adolescente de 14 anos no bairro Novo México, na manhã desta quinta-feira (29)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

29 ago 2024 às 13:03

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 13:03

Um homem de 50 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (29) após render um estudante de 14 anos em assalto e tentar esfaquear a vítima, no bairro Novo México, em Vila Velha. O adolescente contou que estava indo para a escola de bicicleta, por volta de 7h, quando foi abordado pelo criminoso. Ao se recusar entregar o veículo, o jovem quase foi esfaqueado, mas não chegou a ser ferido.
Ao ser abordado, o estudante gritou pedindo ajuda para pessoas que estavam próximas ao local. Diante da tentativa frustrada de roubo da bicicleta, o indivíduo ainda tentou escapar, invadindo um carro que estava em movimento – ele abriu a porta e pulou em cima do motorista. Dentro do veículo, havia crianças no banco de trás. A ação foi registrada por câmeras de segurança (veja acima).
Dois homens que estavam a pé perseguiram o suspeito e pararam o carro. Depois, um policial civil que estava de folga e presenciou a ação, saiu de seu carro e foi até o automóvel onde o suspeito estava, dando voz de prisão. O indivíduo acabou sendo contido até a chegada da Polícia Militar.
O homem foi encaminhado pela PM até a Delegacia Regional de Vila Velha. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou com policiais militares que atuaram na ocorrência que o suspeito já seria conhecido da polícia por cometer crimes, e seria suspeito de assaltar uma mulher na mesma região pouco antes de ser preso.
Por nota, a Polícia Civil informou, ainda na manhã desta quinta-feira, que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha no momento da publicação desta matéria. "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", disse a corporação.
A reportagem aguarda atualização da Polícia Civil para informar sobre a autuação do suspeito.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi procurada e informou que o homem de  50 anos não possui passagens anteriores na polícia.
Estudante quase foi esfaqueado na manhã desta quinta (29)
Estudante quase foi esfaqueado na manhã desta quinta (29) Crédito: Caíque Verli
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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