Empresário morre após ser baleado em frente a distribuidora em Itapuã

Miler dos Santos Souza, 24 anos, morto após ser baleado na frente da própria distribuidora Crédito: Acervo familiar

O dono de uma distribuidora morreu após ser baleado na frente do próprio estabelecimento em Itapuã Vila Velha , no final da noite de quarta-feira (28). De acordo com testemunhas, o suspeito armado chegou ao local, disparou várias vezes e fugiu. Miler dos Santos Souza, de 24 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Testemunhas disseram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que Miler estava no comando do empreendimento havia pouco tempo, cerca de três meses, em sociedade com um primo.

Conforme apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram que a distribuidora estava aberta e, como de costume, transmitia o jogo do Flamengo do lado de fora, onde algumas pessoas estavam reunidas. Por volta das 23h30, dois homens de bicicleta teriam chegado por uma rua, mas apenas um deles se aproximou e atirou. Depois, os dois fugiram.

Os tiros que atingiram Miler, ainda segundo testemunhas, foram disparados de uma distância de cerca de 15 metros.

O dono da distribuidora chegou a ser levado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Ele estava andando e consciente, deu entrada no centro cirúrgico, mas, já nesta quinta-feira (29), ele não resistiu. A vítima foi atingida na nádega e na virilha.

Miler deixa um filho de 6 anos e uma filha de 2. Os familiares dele estão sem entender qual seria a motivação para o crime. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".