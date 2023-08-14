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Incêndio

Pais de bebê que morreu queimado em Cariacica são liberados da prisão

Cleide Venancio da Costa e Welberson Matos dos Santos foram autuados em flagrante por incêndio culposo qualificado pela morte culposa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 18:05

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 18:05

Antony Venâncio, de 1 mês, morreu durante incêndio dentro de casa em Cariacica
Antony Venâncio, de 1 mês, morreu durante incêndio dentro de casa em Cariacica Crédito: Roberto Pratti
Cleide Venancio da Costa, de 34 anos, e Welberson Matos dos Santos, de 31, foram liberados da cadeia mediante alvará de soltura, nesta segunda-feira (14). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O casal foi preso após o filho deles, um bebê de 43 dias, morrer em um incêndio na casa em que vivia com os pais e dois irmãos, em Rio Marinho, Cariacica, na noite de domingo (13)
O bebê se chamava Antony Venancio Matos. Consta no boletim de ocorrência que o fogo começou após a mãe dele, Cleide, deixar um cigarro aceso perto da cama dela e do marido, Welberson, no mesmo cômodo onde a criança estava. 
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de que dentro do imóvel em chamas havia uma criança. Os agentes tentaram entrar na residência localizada no segundo andar da edificação, mas como o fogo estava alto, não conseguiram. Familiares do casal relataram aos policiais que houve um desentendimento antes do incêndio entre os pais da criança.
O boletim de ocorrência narra que, durante a confusão, o casal teria passado do quarto para a cozinha e a mulher deixado um cigarro aceso perto do colchão dela e do companheiro. O fogo então se alastrou pela residência.
A TV Gazeta apurou que o casal passou o domingo em uma confraternização de família com os parentes que moram na casa abaixo da incendiada. O pai relatou à polícia que os dois ingeriram bebida alcoólica e ele, inclusive, teria usado drogas.
À noite, o casal foi para casa e começou a brigar. Apesar de no boletim de ocorrência constar a informação de que o cigarro foi deixado perto da cama, o homem teria relatado que a companheira deixou o cigarro em cima do colchão, levando ao incêndio, conforme apurado pela TV Gazeta.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, ao notar o incêndio, a mulher teria se apavorado e saído da residência em desespero. Já o homem relatou aos policiais militares que durante o fogo retirou os outros dois filhos, de cinco e sete anos, acreditando que a companheira teria resgatado o bebê.  
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e, após extingui-las, localizaram o corpo do bebê incendiado no chão do quarto. Ainda não há explicações se a criança estava na cama do casal ou no chão do imóvel. 
A Polícia Civil informou que os pais, de 31 e 34 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por incêndio culposo qualificado pela morte culposa e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
"O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para elucidar todas as circunstâncias referentes ao fato. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo", afirmou a corporação. 
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar em busca de mais informações sobre a ocorrência, além do Corpo de Bombeiro, a respeito da perícia e das reais causas do fogo, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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