Pais de bebê que morreu queimado em Cariacica são liberados da prisão

Antony Venâncio, de 1 mês, morreu durante incêndio dentro de casa em Cariacica Crédito: Roberto Pratti

O bebê se chamava Antony Venancio Matos. Consta no boletim de ocorrência que o fogo começou após a mãe dele, Cleide, deixar um cigarro aceso perto da cama dela e do marido, Welberson, no mesmo cômodo onde a criança estava.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação de que dentro do imóvel em chamas havia uma criança. Os agentes tentaram entrar na residência localizada no segundo andar da edificação, mas como o fogo estava alto, não conseguiram. Familiares do casal relataram aos policiais que houve um desentendimento antes do incêndio entre os pais da criança.

O boletim de ocorrência narra que, durante a confusão, o casal teria passado do quarto para a cozinha e a mulher deixado um cigarro aceso perto do colchão dela e do companheiro. O fogo então se alastrou pela residência.

A TV Gazeta apurou que o casal passou o domingo em uma confraternização de família com os parentes que moram na casa abaixo da incendiada. O pai relatou à polícia que os dois ingeriram bebida alcoólica e ele, inclusive, teria usado drogas.

À noite, o casal foi para casa e começou a brigar. Apesar de no boletim de ocorrência constar a informação de que o cigarro foi deixado perto da cama, o homem teria relatado que a companheira deixou o cigarro em cima do colchão, levando ao incêndio, conforme apurado pela TV Gazeta.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, ao notar o incêndio, a mulher teria se apavorado e saído da residência em desespero. Já o homem relatou aos policiais militares que durante o fogo retirou os outros dois filhos, de cinco e sete anos, acreditando que a companheira teria resgatado o bebê.

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e, após extingui-las, localizaram o corpo do bebê incendiado no chão do quarto. Ainda não há explicações se a criança estava na cama do casal ou no chão do imóvel.

A Polícia Civil informou que os pais, de 31 e 34 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por incêndio culposo qualificado pela morte culposa e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

"O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para elucidar todas as circunstâncias referentes ao fato. Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo", afirmou a corporação.