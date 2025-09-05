Violência

Pai preso por estuprar e engravidar filha no ES também é suspeito de agredir filho

Irmãos viviam com o pai em condições precárias, sem alimentação e sem acesso à escola; suspeito engravidou a própria filha e bebê hoje tem um ano e seis meses

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:23 - Atualizado há 12 minutos

Arma apreendida com o pai suspeito de abusar da própria filha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O irmão da adolescente de 15 anos, mantida em cárcere privado e estuprada pelo próprio pai desde os 9 anos, também sofria agressões e vivia em condições precárias com o suspeito. O crime veio à tona em maio deste ano, quando o jovem de 16 anos – ao ver a irmã debilitada, sem conseguir se levantar da cama – pediu ajuda a uma vizinha, que levou a menina a uma unidade de saúde e acionou a Polícia Civil. O homem acabou preso na última quarta-feira (3), na zona rural de Linhares.

A Polícia Civil disse que, durante os seis anos de abuso, a adolescente de 15 anos engravidou duas vezes do próprio pai. Na primeira gestação, deu à luz a um bebê dentro de casa em Eunápolis, no Sul da Bahia. Na segunda gravidez, sofreu um aborto espontâneo. , O filho da menina atualmente tem um ano e seis meses e também foi resgatado com desnutrição, segundo a corporação. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Glalber da Costa Cypreste Queiroz, explicou que a menina e o irmão eram ameaçados, privados de alimentação, não frequentavam a escola e viviam em situação precária. Ela contou à polícia que eles moraram com o pai em Eunápolis, no Sul da Bahia, e em Jaguaré, Aracruz e Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo a adolescente, quando vizinhos percebiam a situação de violência, o pai mudava de cidade.

A situação foi denunciada em maio deste ano, quando eles moravam em Vila Velha. A menina ficou bastante debilitada, sem conseguir levantar da cama. Preocupado, o irmão dela pediu ajuda a uma vizinha, que levou a jovem a uma unidade de saúde e acionou a polícia. “O irmão relatou que a menina tava deitada dentro da casa que não tinha móveis, estava deitada sobre o colchão e não queria se levantar para nada. Ele pediu socorro a uma vizinha. O bebê estava com ela e também vivia nessa situação de fome e estava desidratado”, contou o delegado.

Após ser denunciado, o homem foi ameaçado de morte por moradores e fugiu do município, levando o filho adolescente. Quatro meses depois, na última quarta-feira, ele foi localizado na zona rural de Linhares. Com ele foi apreendida uma espingarda.

As crianças viviam em situação desumana, precárias. O histórico dessas crianças é terrível. Além de um crime bárbaro, elas foram mantidas em situação precária Glalber da Costa Cypreste Queiroz Delegado

O delegado adjunto da DPCA disse que a adolescente de 15 anos e o irmão foram encaminhados para um abrigo. O bebê de um ano e seis meses, filho da menina, está internado em um hospital e não há informações sobre o estado de saúde. O delegado contou que a garota morava com o pai porque, segundo apuração da Polícia Civil, a mãe vive em situação de rua no Sul da Bahia e seria usuária de drogas.

Outra filha abusada

A adolescente de 15 anos contou à Polícia Civil que uma irmã dela, que não morava com a família, também chegou a ser abusada pelo homem. “Segundo a própria vítima em depoimento, ela presenciou o estupro de uma irmã pelo pai”, destacou o delegado.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, sequestro, cárcere privado, ameaça, maus-tratos e abandono intelectual.

