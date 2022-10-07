Pai é preso suspeito de abusar do filho de 9 anos em São Gabriel

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente do próprio filho de 9 anos, na localidade de Penha da Barra Seca, zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Para o Conselho Tutelar, a criança contou que o pai pegava nas partes íntimas e ainda fazia ameaças. O suspeito foi preso na terça-feira (4), em cumprimento ao mandado de prisão temporária, mas a informação só foi divulgada nesta sexta-feira (7) pela Polícia Civil.
"A genitora passou a desconfiar quando o investigado começou a levá-lo para o mato, com a desculpa que era para fechar a porteira. Na volta, a criança sempre pedia pra tomar banho e dizia que estava se sentindo sujo."
O titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, disse que a informação foi obtida por meio do Conselho Tutelar. Além dos abusos, o suspeito ainda agrediu a criança e a companheira.
Durante o atendimento com os conselheiros, o menino contou que o pai o machucava pegando nas partes íntimas. O garoto ainda disse que era agredido com chutes e socos, além de ser ameaçado com faca. Com medo, a companheira do suspeito costumava ir dormir no meio do matagal com os filhos.
Segundo a PC, o homem será indiciado por estupro de vulnerável, lesão corporal, além de ameaça em relação à companheira. Após os procedimentos de praxe, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.