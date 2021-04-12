Pai e filhos são baleados durante tentativa de assalto em Anchieta

PM apreendeu armas, munição, dinheiro, drogas e outros materiais Crédito: Divulgação/PMES

Correção Diferente do que foi publicado no último domingo (11), o crime não aconteceu na Praia do Morro, em Guarapari, mas sim na Praia de Mãe-Bá, em Anchieta. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), houve uma confusão sobre a localização porque a ocorrência foi registrada no local em que as vítimas foram socorridas, em Guarapari. O título e o texto foram corrigidos.

O pai e dois filhos, de 17 e 10 anos, foram baleados durante uma tentativa de latrocínio em Anchieta, Litoral Sul do Estado, na noite de domingo (11).

A esposa da vítima relatou que estava na Praia de Mãe-Bá, tirando fotos com o marido, os dois filhos e uma filha de 12 anos, quando eles foram surpreendidos por um indivíduo armado. Ele exigiu que o grupo entregasse seus pertences.

Assustado, o adolescente de 17 anos caiu no chão e foi atingido com três disparos no tórax, abdômen e na perna. Ao ver a cena, o pai entrou em luta corporal com o bandido. Neste momento, a vítima contou que ouviu alguns disparos realizados pelo suspeito. Os tiros acertaram outro filho do casal, que tem 10 anos, e também o pai.

"Enquanto estavam em luta corporal, o pai das crianças e o assaltante caíram de uma falésia de aproximadamente seis metros. O homem disse que após a queda não visualizou mais o suspeito. Ele, juntamente com a esposa, socorreu os filhos, no carro próprio, para o Hospital Infantil", informou nota enviada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e os filhos receberam atendimento no Hospital Infantil, em Guarapari. Os militares fizeram buscas no local do crime e encontraram, em um matagal, o revólver calibre 38 com cinco estojos deflagrados e uma munição picotada.

Em seguida, os militares receberam a informação de que o suspeito e um comparsa estavam escondidos em uma residência de alvenaria. Os policiais foram ao local indicado e encontraram um suspeito sentado na escada. Ao perceber a presença policial, o homem fugiu pulando muros das casas vizinhas.

"A mãe do indivíduo atendeu a equipe e autorizou a entrada dos militares na casa. No andar de cima da residência, os policiais avistaram dois rádios comunicadores, três bases e material para o embalo de entorpecente. Dentro de um armário foi apreendida uma garrucha calibre 32, R$ 319,00 em espécie e duas facas", diz o documento.

No momento em que as buscas eram realizadas na casa, os policiais receberam uma denúncia de que uma mulher havia acabado de entrar na sua residência para pegar drogas. Os PMs foram ao local e visualizaram a suspeita saindo da casa.

Ao perceber a aproximação dos militares, ela teria arremessado uma sacola com cinco buchas de maconha, 145 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e um celular em uma laje. Ela foi abordada, porém nada foi encontrado.

No guarda-roupa do imóvel foram localizados pinos vazios e um rádio comunicador com base. A mulher foi detida. Enquanto as equipes ainda estavam no bairro, foram avisadas de que o homem envolvido na tentativa de latrocínio estaria em uma rua aguardando socorro médico.

"Os policiais foram ao local e o suspeito foi abordado. Ele estava sentado em uma cadeira com ferimentos na perna. Ele foi socorrido à UPA de Guarapari sob escolta. Por meio de fotografia, as vítimas reconheceram o indivíduo e ele também confessou participação no crime", finalizou a nota.