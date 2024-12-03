Recém-inaugurada

Ótica é roubada e donos têm prejuízo de R$ 100 mil em Vila Velha

O único sinal de arrombamento, segundo os proprietários, foi a frouxidão da fechadura da loja, inaugurada há cerca de duas semanas, em Coqueiral de Itaparica

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 20:51

Redação de A Gazeta

Prateleiras de ótica ficaram vazias após roubo em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os proprietários de uma ótica localizada em Vila Velha se depararam com as prateleiras do estabelecimento completamente vazias ao chegarem à loja na manhã da última segunda-feira (2). Cerca de 60 óculos foram roubados e o prejuízo é estimado em R$ 100 mil.
O único sinal de arrombamento, segundo os donos, foi a frouxidão da fechadura da loja, inaugurada há cerca de duas semanas, em Coqueiral de Itaparica.
Em entrevista à TV Gazeta, Dulce Camilo Leopoldo, que é uma das proprietárias, explicou que os óculos mais caros chegaram na semana passada.
“Não paguei nem a primeira parcela. Nós vamos começar a pagar com qual dinheiro, com o investimento que fizemos durante um ano para construir isso aqui? Como se consegue se reerguer? Não sei", desabafou.
A suspeita é que roubo tenha acontecido entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira (2), quando todas as lojas do mall – um pequeno tipo de shopping – em que a ótica fica localizada estavam fechadas.
“Nós viemos para cá por conta da segurança. Inclusive, ali tem uma placa que é segurança 24 horas, e até agora ninguém nos deu suporte nenhum. A única coisa que dizem é: ‘não sabemos quem foi, não temos como saber’. E outra coisa é: ‘nossa, mas vocês não têm câmera’. Mas eu não precisaria ter uma câmera se tem segurança 24 horas”, reclamou Dulce.
Ela ainda explicou que os óculos roubados têm um público específico devido ao preço e às especificidades e alertou para que as pessoas desconfiem caso encontrem os produtos originais vendidos por preços mais baixos. “Eu espero que alguém veja e alguém denuncie.”
A Polícia Civil diz que o caso está sendo investigado e, até o momento, ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone 181.
À TV Gazeta, a advogada do shopping informou que as imagens das câmeras de videomonitoramento do espaço serão entregues à polícia na quarta-feira (4) e que está dando suporte aos lojistas.

Veja Também

Dono e frentista são presos e posto de combustíveis é interditado em Cariacica

Casal vai à delegacia e acaba preso por suspeita de assassinato em Piúma

Caminhão roubado por encapuzados em Governador Lindenberg é achado tombado

