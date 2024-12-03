Dispositivos inseridos nas bombas de combustível eram acionados por controle remoto e usados para lesar consumidores Crédito: PCES/Divulgação

Uma operação para combater fraudes no comércio de combustíveis resultou na interdição de um posto e na prisão do proprietário e de um frentista, na manhã desta terça-feira (3), no bairro Jardim América, em Cariacica . O nome do estabelecimento não foi divulgado, assim como dos detidos.

Durante ação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), foram flagrados, em três bombas de combustível, dispositivos acionados por controle remoto, usados para enganar consumidores, que recebiam menos combustível do que o registrado no visor das máquinas.

Segundo o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, é a primeira vez que essa prática, já conhecida em Estados como São Paulo, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro, é flagrada no Espírito Santo.

A investigação começou após a denúncia de um motorista que percebeu, ao abastecer seu veículo com gasolina, que o tanque não encheu como deveria.

Your browser does not support the audio element. Dono e frentista são presos e posto de combustíveis é interditado em Cariacica

“Era uma denúncia sobre a quantidade e não a qualidade, e constatamos, numa aferição inicial, que entregaram 1,2 litro (de combustível) a menos do que na segunda aferição, em outra bomba, que deu normal. Diante da dúvida, fomos fazer a abertura e encontramos um equipamento modificado que era acionado por frentista por controle remoto para entrar menos combustível no carro”, explicou o delegado.

O dispositivo fraudulento foi trazido do Rio de Janeiro e pode ter vindo já em funcionamento. Agora, será investigado desde quando era utilizado.

“É uma placa eletrônica que você adultera componentes e mascara a quantidade de litros (abastecidos). Ela mostra um valor, mas aí entra outra quantidade e você fica à mercê do fraudador de quanto entra de gasolina. Ele programa o equipamento para abastecer somente uma porcentagem, aí quando (o frentista) ativa o aparelho, entra essa quantidade”, explicou.

Segundo Passamani, os homens detidos no estabelecimento responderão por crimes contra a ordem econômica e do consumidor.

“Apesar de ser um dispositivo eletrônico, era preciso da ação humana para acionamento. Aproveitamos a oportunidade para pedir para consumidores que se sentirem lesados ligarem para a Delegacia do Consumidor para intensificarmos as investigações. É um sistema sofisticado, mas o consumidor tem noção do quanto ele coloca, do que rende e quanto roda. Desconfiou? Solicite uma fiscalização.”

Passamani reforçou que, ao denunciar, é importante informar o tipo de veículo, qual a bomba, o dia e horário da ocorrência e informar um número de contato para mais informações.