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Ação em 3 Estados

'Os 14 do ES': operação do MP mira braço influente do PCC no Estado

Ministério Público do Espírito Santo afirma que operação nesta quarta-feira (25) tinha a intenção de cumprir, ao todo, sete mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 set 2024 às 09:41

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 09:41

Operação contra braço do PCC cumpre mandados no ES, SP e MG
Material apreendido durante operação contra braço do PCC no ES Crédito: Reprodução | MPES
Uma operação realizada contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades do Espírito SantoSão Paulo e Minas Gerais nesta quarta-feira (25). Um grupo autointitulado "Os 14 do ES", braço armado da facção criminosa, é investigado por atuar no remanejamento de armas de fogo e veículos, apoio a ataques a rivais, promoção de batismo de novos integrantes, inclusive adolescentes, além de influenciar em decisões relevantes.
Ministério Público do Espírito Santo informou à reportagem de A Gazeta que foram expedidos três mandados de prisão temporária para o Estado - um deles não foi cumprido. Além disso, foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão - todos foram cumpridos, resultando na apreensão de celulares, dinheiro proveniente do tráfico, um termo circunstanciado e uma prisão em flagrante. Um dos alvos da operação foi preso na Serra e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória para passar por exames antes de dar entrada no sistema prisional.
Preso na Serra durante operação do MPES contra braço do PCC
Preso na Serra durante operação do MPES contra braço do PCC Crédito: Archimedis Patrício
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ação pretendia cumprir, nos três Estados brasileiros, sete mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Não foram divulgados nomes dos integrantes na mira da operação.
Os mandados foram cumpridos nas seguintes cidades:
  • No Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Serra, e Colatina
  • Em São Paulo: São Vicente e São Paulo (capital)
  • Em Minas Gerais: Alfenas
A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio da Polícia Militar e dos Gaecos de São Paulo e Minas Gerais. Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Serra na Operação 14-BIS contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Eles estão envolvidos, segundo a investigação, em possíveis delitos de organização criminosa, crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 
Operação contra braço do PCC cumpre mandados no ES, SP e MG
Operação contra braço do PCC cumpriu mandados no ES, SP e MG Crédito: Reprodução | MPES
Em junho deste ano, conforme mostrado pela colunista de A Gazeta Vilmara Fernandes, um grupo de 15 pessoas denunciadas por atuação no PCC começou a ser julgado. Foram alvos de ações movidas pelo Ministério Público do Espírito Santo por integrarem a organização criminosa paulista e se dedicarem no Espírito Santo a práticas como tráfico, comércio ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

PCC | O que é e onde atua?

O Primeiro Comando da Capital, muito conhecido pela sigla PCC, é considerado a maior facção criminosa do Brasil e conta, atualmente, com pelo menos 33 mil membros, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo. A facção criminosa foi fundada na década de 1990, no Estado de São Paulo. Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, é considerado o grande líder do grupo. A facção criminosa atua em vários Estados do país e até fora do Brasil. O PCC inspirou, por exemplo, a criação do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

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