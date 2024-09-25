'Os 14 do ES': operação do MP mira braço influente do PCC no Estado

O Primeiro Comando da Capital, muito conhecido pela sigla PCC, é considerado a maior facção criminosa do Brasil e conta, atualmente, com pelo menos 33 mil membros, de acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo. A facção criminosa foi fundada na década de 1990, no Estado de São Paulo. Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, é considerado o grande líder do grupo. A facção criminosa atua em vários Estados do país e até fora do Brasil. O PCC inspirou, por exemplo, a criação do Primeiro Comando de Vitória (PCV).