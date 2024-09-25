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"Terabyte"

ES tem presos em operação nacional da PF contra exploração infantil

Polícia Federal afirma que três mandados de busca e apreensão foram cumpridos e duas pessoas foram presas em flagrante no Espírito Santo, nesta quarta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2024 às 09:22

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 09:22

Operação Terabyte mira suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes

Duas pessoas foram presas em flagrante no Espírito Santo durante a Operação Terabyte, ação nacional da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (25) para identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente na internet, com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Segundo a corporação, além das prisões, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Estado, em Colatina e Domingos Martins
Não foram dados detalhes sobre quem seriam os presos em flagrante. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação, com apoio da Polícia Civil. O foco é a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes.
Mais de 750 policiais participaram da ação. Além disso, a Polícia Federal contou com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos. 
Entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, o setor de capturas da Polícia Federal cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento, demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.

Significado do nome

O nome da operação – Terabyte – foi escolhido porque "terabyte" é o nome dado à unidade de armazenamento de dados cibernéticos, que equivale a mil gigabytes. Ou seja, a operação objetiva investigar suspeitos que possuem ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil.

A corporação ainda alertou pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

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abuso Colatina Domingos Martins Polícia Federal
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