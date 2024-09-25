ES tem presos em operação nacional da PF contra exploração infantil

Operação Terabyte mira suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes

Operação Terabyte, ação nacional da Domingos Martins. Duas pessoas foram presas em flagrante no Espírito Santo durante a, ação nacional da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (25) para identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente na internet, com o intuito de armazenar e compartilhar material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Segundo a corporação, além das prisões, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Estado, em Colatina

Não foram dados detalhes sobre quem seriam os presos em flagrante. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação, com apoio da Polícia Civil . O foco é a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes.

Mais de 750 policiais participaram da ação. Além disso, a Polícia Federal contou com o apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos.

Entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, o setor de capturas da Polícia Federal cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes de cumprimento, demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.

Significado do nome O nome da operação – Terabyte – foi escolhido porque "terabyte" é o nome dado à unidade de armazenamento de dados cibernéticos, que equivale a mil gigabytes. Ou seja, a operação objetiva investigar suspeitos que possuem ou trafeguem grande quantidade de material de abuso sexual infantil.