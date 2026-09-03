AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Operação “Zé Colmeia” mira irmãos e investiga furtos e mel falsificado em Guaçuí
Sul do ES

Operação “Zé Colmeia” mira irmãos e investiga furtos e mel falsificado em Guaçuí

Dois irmãos foram alvos da ação, que apreendeu motosserras, roçadeiras e outros equipamentos, além de garrafas com produto semelhante a mel

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:34

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

03 set 2026 às 11:34
Operação Zé Colmeia mira suspeitos de furtos e falsificação de mel em Guaçuí
Investigados são suspeitos de furtar itens como motosseras e furadeiras. Divulgação | Polícia Civil


Dois irmãos, de 41 e 40 anos, foram alvos da Operação “Zé Colmeia”, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, para investigar suspeitas de furtos e de produção e comercialização de mel falsificado em Guaçuí e Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito SantoNa manhã de quarta-feira (2), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos dois municípios. Durante as diligências, os policiais encontraram diversos produtos que, segundo a corporação, podem ser provenientes de furtos.


Os materiais foram apreendidos em uma residência pertencente à mãe dos suspeitos. Entre os itens estão motosserras, roçadeiras, furadeiras, esmerilhadeiras, serra tico-tico, máquina de solda, celas para cavalos, televisão, computadores, aparelho de ar-condicionado e micro-ondas.


De acordo com a Polícia Civil, os dois irmãos não conseguiram comprovar a procedência dos produtos. Todo o material foi encaminhado para a delegacia e será analisado no decorrer da investigação

Suspeita de falsificação de mel

Em outro imóvel, alugado pelos suspeitos no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí, os policiais encontraram garrafas com um produto de aparência semelhante à de mel de abelha. Segundo a investigação, o local seria utilizado para uma possível produção clandestina do produto.


Na residência de um dos irmãos também foram encontrados rótulos de associações de produtores de cidades de Minas Gerais. A suspeita da Polícia Civil é de que os materiais fossem utilizados nas garrafas do produto produzido em Guaçuí, dando a ele uma origem diferente da real.


O conteúdo das garrafas deverá ser submetido a análise para verificar sua composição e esclarecer se houve adulteração ou falsificação.

Investigação

A Delegacia de Polícia de Guaçuí identificou um veículo que seria utilizado por um dos irmãos para transportar o mel. Conforme a investigação, o suspeito levava o produto para ser comercializado nos municípios de Iconha, Rio Novo do Sul e Itapemirim.


A Polícia Civil também apura a possível participação do homem em furtos cometidos em propriedades rurais dessas cidades. Segundo a corporação, durante os deslocamentos para a venda do produto, ele teria identificado propriedades que posteriormente poderiam ser alvo de furtos.


Os dois irmãos foram conduzidos à Delegacia de Guaçuí, prestaram depoimento e foram liberados. A investigação continua sob responsabilidade da unidade.

Veja Também 

Operação prende dois traficantes e cumpre 7 mandados de buscas no Caparaó do ES e MG

Operação prende dois suspeitos de tráfico e cumpre 7 mandados no Caparaó

PRF apreende 7 kg de cocaína dentro de carro na BR 101 em Atílio Vivácqua

PRF apreende mais de 7 kg de cocaína em carro na BR 101, em Atílio Vivácqua

Crime aconteceu no bairro Portinho

Preso suspeito de matar mulher encontrada com queimaduras na cabeça em Piúma

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul Sul Região sul do ES Polícia Civil Polícia Militar Furto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Josi Fabres (no centro) com parte da sua equipe de segurança portuária
Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba
Imagem de destaque
Qual é o melhor horário do dia para tomar leite? Veja como incluir a bebida na rotina
Imagem de destaque
Projeto Viva Esporte leva esporte gratuito a sete cidades capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados