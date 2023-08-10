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'Operação Rolezinho': 28 motocicletas são apreendidas em Vila Velha

Ação das guardas municipais de Vila Velha e Vitória aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10); 35 autos de infração de trânsito foram feitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 18:43

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 18:43

Quem passou pela Avenida Carioca, na descida da Terceira Ponte, na madrugada desta quinta-feira (10), viu uma cena curiosa: pessoas empurrando motocicletas e outros vários veículos para cima do guincho. A imagem (confira acima) foi resultado da "Operação Rolezinho", ação conjunta das guardas municipais de Vitória e Vila Velha.
Ao todo, 33 pessoas foram abordadas, 28 motocicletas apreendidas e 35 autos de infração de trânsito foram feitos por: conduzir veículo sem habilitação, entregar veículo a pessoa não habilitada, conduzir veículo sem licenciamento, entre outras. Ninguém foi preso.
A ação aconteceu depois que a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Vila Velha recebeu a informação de que os motociclistas estavam se mobilizando em Cariacica para irem até Vila Velha. A Romu de Vitória foi avisada e ficou de prontidão.
O grupo atravessou a Terceira Ponte e foi surpreendido quando curvou para a Avenida Carioca, na Praia da Costa. Nesse momento, muitos motociclistas não obedeceram à voz de parada e tentaram retornar na contramão pela Terceira Ponte, mas a equipe da Romu de Vitória fechou o cerco e eles ficaram sem saída.

Motos são apreendidas em operação contra "rolezinhos" da madrugada

"A gente tenta entender o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Eles falam que é algum tipo de protesto contra a burguesia mas a gente não vê sentido algum nessa manifestação. Tem diversas infrações, desde promover algum tipo de evento na via sem autorização até conduzir motocicleta sem habilitação. Eles vão voltar a pé todas as vezes que tentarem afrontar o poder público", disse Landa Marques, comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.
Em janeiro deste ano foi realizada a primeira Operação Rolezinho, que aconteceu em Vale Encantado. Na ocasião, 33 motos foram apreendidas. À época, moradores reclamavam do grupo devido ao barulho causado pelos motociclistas.
*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta

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