'Operação Rolezinho': 28 motocicletas são apreendidas em Vila Velha

(confira acima) foi resultado da "Operação Rolezinho", ação conjunta das guardas municipais de Vila Velha. Quem passou pela Avenida Carioca, na descida da Terceira Ponte , na madrugada desta quinta-feira (10), viu uma cena curiosa: pessoas empurrando motocicletas e outros vários veículos para cima do guincho. A imagemfoi resultado da "Operação Rolezinho", ação conjunta das guardas municipais de Vitória

Ao todo, 33 pessoas foram abordadas, 28 motocicletas apreendidas e 35 autos de infração de trânsito foram feitos por: conduzir veículo sem habilitação, entregar veículo a pessoa não habilitada, conduzir veículo sem licenciamento, entre outras. Ninguém foi preso.

A ação aconteceu depois que a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Vila Velha recebeu a informação de que os motociclistas estavam se mobilizando em Cariacica para irem até Vila Velha. A Romu de Vitória foi avisada e ficou de prontidão.

O grupo atravessou a Terceira Ponte e foi surpreendido quando curvou para a Avenida Carioca, na Praia da Costa . Nesse momento, muitos motociclistas não obedeceram à voz de parada e tentaram retornar na contramão pela Terceira Ponte, mas a equipe da Romu de Vitória fechou o cerco e eles ficaram sem saída.

Motos são apreendidas em operação contra "rolezinhos" da madrugada

"A gente tenta entender o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Eles falam que é algum tipo de protesto contra a burguesia mas a gente não vê sentido algum nessa manifestação. Tem diversas infrações, desde promover algum tipo de evento na via sem autorização até conduzir motocicleta sem habilitação. Eles vão voltar a pé todas as vezes que tentarem afrontar o poder público", disse Landa Marques, comandante da Guarda Municipal de Vila Velha.

