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Operação no ES

Operação prende traficantes que atuam perto de escolas no ES

A grande operação "Anjos da Lei" foi realizada por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) nesta quarta (26) e quinta-feira (27)

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:34

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:34
Material apreendido durante operação Anjos da Lei, no Espírito Santo Crédito: Glacieri Carraretto
Um total de 32 pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil nesta quarta (26) e quinta-feira (27) em todo o Espírito Santo. A grande operação "Anjos da Lei" foi realizada por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) com o objetivo de cumprir mandados de prisão e realizar uma ação preventiva de combate ao tráfico de drogas próximo a escolas. Ao todo, 48 escolas foram beneficiadas com a ação preventiva.
Operação prende traficantes que atuam perto de escolas no ES
Na Grande Vitória, foram apreendidos 13 quilos de maconha, 3.772 comprimidos de ecstasy, 57 buchas de maconha, 15 comprimidos de LSD, 40 gramas de MD cristal, 4 frascos com MD líquido, 5 papelotes de cocaína, 22 munições de .380, 10 munições de .38, 110 gramas de haxixe, 1 revólver calibre 38, 1 metralhadora artesanal. 25 pessoas foram detidas.
Em Guarapari, foram apreendidas drogas de todos os tipos, embalagens, balanças, veículos, munição, dinheiro, entre outros materiais. Em Cachoeiro de Itapemirim, a polícia apreendeu 1.100 gramas de cocaína e 17 buchas de maconha. Em Santa Maria de Jetibá, porções de drogas. Em Linhares, foram apreendidas duas espingardas, uma calibre 12 e outra calibre 20. Nos municípios citados, ao todo 7 pessoas foram detidas.
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