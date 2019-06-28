Operação prende traficantes que atuam perto de escolas no ES

Um total de 32 pessoas foram presas durante operação danesta quarta (26) e quinta-feira (27) em todo o. A grande operação "Anjos da Lei" foi realizada por meio doe das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) com o objetivo de cumprir mandados de prisão e realizar uma ação preventiva de combate aopróximo a escolas. Ao todo, 48 escolas foram beneficiadas com a ação preventiva.