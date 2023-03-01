Operação mira advogados suspeitos de envolvimento com tráfico na Serra

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou a fase ostensiva da “Operação Mateus 5:18”, na manhã desta quarta-feira (1), com o objetivo de cumprir nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, na Serra e em Guarapari. O órgão informou que o caso segue em segredo de Justiça e não divulgou os nomes dos alvos suspeitos.
Dentre os alvos estão dois advogados que tiveram a busca e apreensão acompanhada por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), em cumprimento de decisão judicial da 1ª Vara Criminal da Serra.
A investigação foi instaurada pelo Gaeco para apurar a atuação de uma associação criminosa no município da Serra e nas proximidades. Segundo o MPES, o grupo agia de forma organizada e contínua no tráfico de entorpecentes e crimes relacionados. A ação também visa a colher provas das atividades criminosas de seus integrantes.
A operação é comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar.
Além da participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, também estiveram na operação policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do 10º Batalhão, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o MPES, em busca de mais informações, e com a OAB-ES, para saber o posicionamento do órgão. O texto será atualizado caso algum retorno seja enviado.