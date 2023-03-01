Operação mira advogados suspeitos de envolvimento com tráfico na Serra

Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Crédito: Carlos Alberto Silva

Dentre os alvos estão dois advogados que tiveram a busca e apreensão acompanhada por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES) , em cumprimento de decisão judicial da 1ª Vara Criminal da Serra.

A investigação foi instaurada pelo Gaeco para apurar a atuação de uma associação criminosa no município da Serra e nas proximidades. Segundo o MPES, o grupo agia de forma organizada e contínua no tráfico de entorpecentes e crimes relacionados. A ação também visa a colher provas das atividades criminosas de seus integrantes.

A operação é comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar.

Além da participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, também estiveram na operação policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do 10º Batalhão, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.