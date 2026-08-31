Operação da Polícia Civil do ES prende atleta e mira jogador do Vasco

O atacante David Corrêa, do Vasco da Gama, é alvo de uma operação nesta segunda-feira (31) que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas. A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e ocorre simultaneamente em diferentes estados. Um outro atleta, que não teve o nome e clube divulgados, foi preso durante a operação.





A informação é do g1 Rio de Janeiro.





A operação também tem como alvo outros atletas profissionais e empresários, segundo investigações da Polícia Civil capixaba. O grupo investigado teria atuação interestadual e possíveis vínculos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.





No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão.





Conforme o g1 Rio de Janeiro, equipes foram para a casa de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.





Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a participação atribuída aos atletas ou aos demais investigados no esquema.





Ao todo, a operação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis, mais de 38 viaturas e dois helicópteros. As diligências são realizadas de forma coordenada pelas Polícias Civis dos estados envolvidos.





O g1 Rio de Janeiro entrou em contato com o Vasco da Gama e aguardava retorno até a última atualização.





* Com informações do g1 Rio de Janeiro.