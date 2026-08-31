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Tráfico de drogas e armas

Operação da Polícia Civil do ES prende atleta e mira jogador do Vasco

David Corrêa, do Vasco, é alvo de mandados de busca no Rio de Janeiro; investigação da PCES apura atuação de organização criminosa interestadual

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 07:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2026 às 07:20
David Corrêa
David Corrêa Redes Sociais

O atacante David Corrêa, do Vasco da Gama, é alvo de uma operação nesta segunda-feira (31) que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas. A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e ocorre simultaneamente em diferentes estados. Um outro atleta, que não teve o nome e clube divulgados, foi preso durante a operação. 


A informação é do g1 Rio de Janeiro


A operação também tem como alvo outros atletas profissionais e empresários, segundo investigações da Polícia Civil capixaba. O grupo investigado teria atuação interestadual e possíveis vínculos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.


No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão. 


Conforme o g1 Rio de Janeiroequipes foram para a casa de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.


Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a participação atribuída aos atletas ou aos demais investigados no esquema.


Ao todo, a operação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis, mais de 38 viaturas e dois helicópteros. As diligências são realizadas de forma coordenada pelas Polícias Civis dos estados envolvidos.


O g1 Rio de Janeiro entrou em contato com o Vasco da Gama e aguardava retorno até a última atualização.


* Com informações do g1 Rio de Janeiro. 

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