Operação contra golpe do bilhete premiado prende uma pessoa em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil do RS, foram identificadas 21 vítimas, que tiveram um prejuízo somado de cerca de R$ 800 mil. Os suspeitos devem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Polícia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em quatro Estados brasileiros Crédito: Reprodução

Até às 10h de domingo, as prisões já tinham ocorrido no Rio Grande do Sul (13), Paraná (3), Espírito Santo (1) e Santa Catarina (1), além de outros cinco suspeitos que já estavam presos e passam a responder pelo crime. Outras diligências ainda estavam sendo cumpridas, e os números finais ainda não haviam sido divulgados.

Conforme definição do g1, o golpe do bilhete premiado ocorre quando estelionatários enganam vítimas propondo a troca entre um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria contemplado.

Como funciona o golpe

Geralmente, o suposto ganhador da loteria se apresenta como pessoa de pouca instrução, pedindo algum tipo de ajuda com o objetivo de conquistar a confiança da vítima. Em seguida, um segundo golpista, que se apresenta como uma pessoa mais instruída, se junta ao suposto ganhador, que está ao lado da vítima, e diz que poderia ajudá-los.

Logo depois, ainda de acordo com a polícia, o suposto ganhador da loteria afirma ter um bilhete premiado, geralmente na casa dos milhões, e alega, por algum motivo, por vezes religioso, que não poderia sacar a quantia por ser fruto de jogo de azar.

O segundo golpista se mostra interessado e, para enganar a vítima, liga para uma pessoa que se passa por funcionário de um banco, que confirma os números do suposto bilhete. Faz isso com o telefone no viva-voz, para passar credibilidade diante da vítima.

Após a confirmação, o segundo golpista faz um falso depósito para o suposto ganhador para recebimento de parte do prêmio. Com esse ato, as vítimas também fazem o mesmo, porém transferindo quantias reais para o dono do bilhete.