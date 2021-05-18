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Operação Lótus

Operação contra exploração sexual infantil mira três pessoas no ES

Ação foi desencadeada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ). São cumpridos mandados de busca e apreensão no ES, além de outros 17 estados e no DF
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mai 2021 às 09:22

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:22

Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Três capixabas são suspeitos de integrar uma rede nacional de exploração sexual infantil e estão na mira da Polícia Civil do Rio de Janeiro.  Os alvos estão sendo caçados por policiais que integram a Operação Lótus, iniciada nesta terça-feira (18) por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ).
De acordo com informações do portal G1, os policiais devem cumprir 68 mandados de busca e apreensão em 18 estados e no Distrito Federal. No Espírito Santo, há três alvos. Não há mandados de prisão, mas se uma equipe flagrar pornografia infantil em um endereço, o alvo é preso em flagrante.
Segundo o delegado Adriano França, titular da Dcav, em um ano de investigações, a especializada identificou diversos grupos que trocavam fotos e vídeos “com imagens estarrecedoras”. Até bebês apareciam no material pornográfico interceptado, de acordo com as investigações.
No Rio, agentes foram para residências em Jacarepaguá e Guaratiba, na Zona Oeste; em Duque de Caxias, na Baixada; em Niterói; e em Campos e Macaé, no Norte do estado.

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