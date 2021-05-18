Operação contra exploração sexual infantil mira três pessoas no ES

Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Três capixabas são suspeitos de integrar uma rede nacional de exploração sexual infantil e estão na mira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os alvos estão sendo caçados por policiais que integram a Operação Lótus, iniciada nesta terça-feira (18) por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav-RJ).

De acordo com informações do portal G1, os policiais devem cumprir 68 mandados de busca e apreensão em 18 estados e no Distrito Federal. No Espírito Santo, há três alvos. Não há mandados de prisão, mas se uma equipe flagrar pornografia infantil em um endereço, o alvo é preso em flagrante.

Segundo o delegado Adriano França, titular da Dcav, em um ano de investigações, a especializada identificou diversos grupos que trocavam fotos e vídeos “com imagens estarrecedoras”. Até bebês apareciam no material pornográfico interceptado, de acordo com as investigações.