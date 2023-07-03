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Ponto Belo

O 'segredo' da cidade do ES que não registra assassinato há 6 anos

Autoridades policiais comemoram o histórico e ressaltam como a integração das polícias com o Judiciário e a própria população auxiliam na fórmula de sucesso de combate à criminalidade

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 18:31

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 jul 2023 às 18:31
Parece difícil de acreditar, mas é verdade: uma cidade do Espírito Santo está há 6 anos e 3 meses sem registrar asassinatos. Estamos falando de Ponto Belo, localizada na região Norte capixaba: o último homicídio registrado por lá ocorreu em 25 de março de 2017, na zona rural.
Agora em 2023, o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) da cidade, conta que só houve duas tentativas de homicídio — ou seja, as vítimas não morreram — e os dois suspeitos dos crimes já foram presos.
E a que se deve esse histórico por tanto tempo sem mortes violentas? Segundo Mota, um dos pontos-chave é o auxílio da própria população com denúncias, sejam elas anônimas ou não. "O grande êxito dessa conquista está na integração entre as polícias e a prefeitura, e também na colaboração da população com informações", destacou.
Em entrevista à reportagem, ele deu um exemplo que aconteceu neste ano: um traficante bastante conhecido em Vila Pavão, Noroeste do Estado, fugiu do sistema prisional de Linhares. Para se esconder, ele foi para Ponto Belo. "Ele achou que ia durar muito na cidade. Queria tirar onda, publicava fotos com armas, drogas. Rapidinho recebemos denúncias e ele foi preso, não chegou a ficar nem três meses aqui", detalhou o delegado.
O 'segredo' da cidade do ES que não registra assassinato há 6 anos

E o tráfico de drogas?

Especialistas costumam apontar que a maioria dos homicídios tem relação com o tráfico de drogas. Mas em Ponto Belo não há essa prática criminosa? "A gente tem casos, sim", admite o delegado, mas esclarece que na cidade não há o perfil de briga entre facções rivais, por exemplo.
Delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo
Delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo Crédito: Acervo pessoal

Integração entre as polícias

O major Manoel Gambarti, comandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, reforçou que a integração, com operações conjuntas, é o que contribui para a baixa nos homicídios.
"A PM tem um sintonia muito grande com outros órgãos como a Polícia CivilMinistério Público e Poder Judiciário. Isso permite que a gente faça ações com uma rapidez e continuidade muito boa. A emissão dos mandados com celeridade contribui para que possamos fazer operações com uma frequência maior", relatou o major.
Major Manoel Gambarti, Comandante da 19ª Cia Independente da PM
Major Manoel Gambarti, Comandante da 19ª Cia Independente da PM Crédito: Acervo pessoal

Divisa com dois Estados

Como Ponto Belo fica perto da divisa com Minas Gerais e Bahia, há essa preocupação com relação a criminosos utilizarem a cidade como rota de fuga, por exemplo. Segundo o major, isso é monitorado.
"É um desafio que a gente tem. Em função disso, temos um contato estreito com a PM de Minas e da Bahia. A gente tem compartilhado informações, experiências e em alguns momentos até operações conjuntas"
Major Manoel Gambarti - Comandante da 19ª Cia Independente

Crimes mais comuns na cidade

Se não tem homicídio, quais crimes são registrados em Ponto Belo? Segundo o major da PM, furto é o crime mais comum. O delegado Mota também ressaltou ocorrências na zona rural.
"Temos um 'calcanhar de Aquiles' (ponto fraco) como todo local tem: é uma região mais afastada, perto de Minas Gerais, com mais furto a propriedade e de gado", disse.
De acordo com o major Gambarti, o policiamento nas áreas rurais foi reforçado. "Hoje a gente tem duas equipes que fazem policiamento nos distritos e visitas a propriedades rurais, também no período da noite e madrugada."

Mais sobre Ponto Belo

Vista aérea de Ponto Belo, cidade do Norte do Estado
Vista áerea de Ponto Belo Crédito: Bernardo Bracony
  • Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Ponto Belo teve uma redução e contabilizou 6.497 pessoas —uma queda de -6,91% em comparação ao último Censo realizado, em 2010.

  • No ranking de população dos municípios, Ponto Belo está na 76ª colocação no Estado — lembrando que existem apenas 78 cidades capixabas.

  • Atualmente, não há uma delegacia de Polícia Civil na cidade (a que atende Ponto Belo fica em Montanha, município vizinho), mas, segundo o delegado Mota, um imóvel já está sendo reformado para se tornar uma delegacia na sede.


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