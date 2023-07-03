Parece difícil de acreditar, mas é verdade: uma cidade do Espírito Santo está há 6 anos e 3 meses sem registrar asassinatos. Estamos falando de Ponto Belo , localizada na região Norte capixaba: o último homicídio registrado por lá ocorreu em 25 de março de 2017, na zona rural.

Agora em 2023, o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) da cidade, conta que só houve duas tentativas de homicídio — ou seja, as vítimas não morreram — e os dois suspeitos dos crimes já foram presos.

E a que se deve esse histórico por tanto tempo sem mortes violentas? Segundo Mota, um dos pontos-chave é o auxílio da própria população com denúncias, sejam elas anônimas ou não. "O grande êxito dessa conquista está na integração entre as polícias e a prefeitura, e também na colaboração da população com informações", destacou.

Em entrevista à reportagem, ele deu um exemplo que aconteceu neste ano: um traficante bastante conhecido em Vila Pavão , Noroeste do Estado, fugiu do sistema prisional de Linhares . Para se esconder, ele foi para Ponto Belo. "Ele achou que ia durar muito na cidade. Queria tirar onda, publicava fotos com armas, drogas. Rapidinho recebemos denúncias e ele foi preso, não chegou a ficar nem três meses aqui", detalhou o delegado.

Your browser does not support the audio element. O 'segredo' da cidade do ES que não registra assassinato há 6 anos

E o tráfico de drogas?

Especialistas costumam apontar que a maioria dos homicídios tem relação com o tráfico de drogas. Mas em Ponto Belo não há essa prática criminosa? "A gente tem casos, sim", admite o delegado, mas esclarece que na cidade não há o perfil de briga entre facções rivais, por exemplo.

Delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo Crédito: Acervo pessoal

Integração entre as polícias

O major Manoel Gambarti, comandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar , reforçou que a integração, com operações conjuntas, é o que contribui para a baixa nos homicídios.

"A PM tem um sintonia muito grande com outros órgãos como a Polícia Civil Ministério Público e Poder Judiciário. Isso permite que a gente faça ações com uma rapidez e continuidade muito boa. A emissão dos mandados com celeridade contribui para que possamos fazer operações com uma frequência maior", relatou o major.

Major Manoel Gambarti, Comandante da 19ª Cia Independente da PM Crédito: Acervo pessoal

Divisa com dois Estados

Como Ponto Belo fica perto da divisa com Minas Gerais Bahia , há essa preocupação com relação a criminosos utilizarem a cidade como rota de fuga, por exemplo. Segundo o major, isso é monitorado.

"É um desafio que a gente tem. Em função disso, temos um contato estreito com a PM de Minas e da Bahia. A gente tem compartilhado informações, experiências e em alguns momentos até operações conjuntas" Major Manoel Gambarti - Comandante da 19ª Cia Independente

Crimes mais comuns na cidade

Se não tem homicídio, quais crimes são registrados em Ponto Belo? Segundo o major da PM, furto é o crime mais comum. O delegado Mota também ressaltou ocorrências na zona rural.

"Temos um 'calcanhar de Aquiles' (ponto fraco) como todo local tem: é uma região mais afastada, perto de Minas Gerais, com mais furto a propriedade e de gado", disse.

De acordo com o major Gambarti, o policiamento nas áreas rurais foi reforçado. "Hoje a gente tem duas equipes que fazem policiamento nos distritos e visitas a propriedades rurais, também no período da noite e madrugada."

Mais sobre Ponto Belo

Vista áerea de Ponto Belo Crédito: Bernardo Bracony