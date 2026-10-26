Nove pessoas são indiciadas por esquema de tráfico em 5 cidades do ES

Nove pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por suspeita de integrar um grupo responsável pelo fornecimento, pela revenda e pela movimentação financeira do tráfico de drogas em cinco municípios do Caparaó capixaba. Com base nas investigações, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra os investigados.





Segundo a polícia, o esquema atuava em Ibitirama, Iúna, Guaçuí, Irupi e Divino de São Lourenço. A investigação identificou núcleos interligados que cuidavam do abastecimento, da aquisição e da distribuição de entorpecentes, além da gestão financeira da atividade criminosa.





Uma das etapas da apuração ocorreu em maio de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos drogas, armas, celulares, balanças e documentos contábeis. A análise de mensagens, áudios, comprovantes de pagamentos e cadernos de anotações ajudou os investigadores a rastrear dívidas, repasses por plataformas de pagamento e a hierarquia do grupo.





De acordo com a Polícia Civil, um homem apontado como fornecedor regional mantinha registros de operações e dívidas de revendedores. Outros suspeitos seriam responsáveis pelo abastecimento de drogas e pela movimentação financeira, enquanto os demais atuariam na aquisição e revenda dos entorpecentes nas cidades investigadas.