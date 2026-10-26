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Região do Caparaó

Nove pessoas são indiciadas por esquema de tráfico em 5 cidades do ES

Investigação identificou suspeitos de abastecer e revender drogas, além de administrar dívidas e repasses financeiros em municípios do Caparaó capixaba

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2026 às 14:02
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Nove pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por suspeita de integrar um grupo responsável pelo fornecimento, pela revenda e pela movimentação financeira do tráfico de drogas em cinco municípios do Caparaó capixaba. Com base nas investigações, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ofereceu denúncia contra os investigados.


Segundo a polícia, o esquema atuava em Ibitirama, Iúna, Guaçuí, Irupi e Divino de São Lourenço. A investigação identificou núcleos interligados que cuidavam do abastecimento, da aquisição e da distribuição de entorpecentes, além da gestão financeira da atividade criminosa.


Uma das etapas da apuração ocorreu em maio de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos drogas, armas, celulares, balanças e documentos contábeis. A análise de mensagens, áudios, comprovantes de pagamentos e cadernos de anotações ajudou os investigadores a rastrear dívidas, repasses por plataformas de pagamento e a hierarquia do grupo.


De acordo com a Polícia Civil, um homem apontado como fornecedor regional mantinha registros de operações e dívidas de revendedores. Outros suspeitos seriam responsáveis pelo abastecimento de drogas e pela movimentação financeira, enquanto os demais atuariam na aquisição e revenda dos entorpecentes nas cidades investigadas.

Situação dos investigados

Segundo a polícia, três homens, de 30 e 34 anos — dois deles com 34 anos —, estão presos preventivamente. Outro homem, de 34 anos, está preso na condição de condenado, e uma mulher, de 37, cumpre prisão domiciliar. Dois homens, de 40 e 41 anos, respondem em liberdade provisória. Outros dois, de 33 e 19 anos, também estão soltos.

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