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Mulher tem carro roubado na Serra e veículo é recuperado em Colatina

Vítima foi rendida na porta de casa, em Nova Almeida, às 18h, e o Ford Fiesta foi recuperado com criminoso às 19h30 na BR 259, em Colatina; veículo seria levado para Ipatinga (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2023 às 11:17

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:17

Esposa de sargento tem carro roubado na Serra e veículo é recuperado em Colatina
Veículo roubado na Serra foi recuperado na BR 259 em Colatina Crédito: Divulgação | PRF
A esposa de um sargento da Polícia Militar foi rendida e teve o carro roubado no bairro Nova Almeida, na Serra, por volta de 18h de quarta-feira (27). A mulher, que estava sozinha no veículo, foi abordada pelo suspeito de 31 anos em frente à residência do casal. O indivíduo estava armado e deu coronhadas no rosto da vítima. O nome dos envolvidos não foram divulgados pela polícia. 
Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a monitorar o cerco eletrônico das rodovias, que deu indicativos da localização do suspeito. O Ford Fiesta preto foi localizado e recuperado cerca de uma hora e meia depois, por volta de 19h30, durante uma ação de policiamento na BR 259 em Colatina, no Noroeste do Estado.
Segundo a PRF, o motorista suspeito foi abordado após o Centro de Comando e Controle da corporação informar que um automóvel, com o mesmo modelo e placa, teria sido roubado na Serra, por volta das 18h. 
Durante a abordagem, o condutor de 31 anos afirmou aos policiais que roubou o veículo no bairro Nova Almeida e que o levaria para a cidade de Ipatinga, em Minas Gerais
Ainda de acordo com a PRF, durante as buscas no interior do carro, foi localizada uma faca no porta-objeto da porta do motorista. 
Diante da confissão da autoria do crime, e também pelo reconhecimento realizado pela vítima - a esposa do sargento -, o suspeito de 31 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade. 

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