Mulher tem carro roubado na Serra e veículo é recuperado em Colatina

Veículo roubado na Serra foi recuperado na BR 259 em Colatina Crédito: Divulgação | PRF

A esposa de um sargento da Polícia Militar foi rendida e teve o carro roubado no bairro Nova Almeida, na Serra , por volta de 18h de quarta-feira (27). A mulher, que estava sozinha no veículo, foi abordada pelo suspeito de 31 anos em frente à residência do casal. O indivíduo estava armado e deu coronhadas no rosto da vítima. O nome dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a monitorar o cerco eletrônico das rodovias, que deu indicativos da localização do suspeito. O Ford Fiesta preto foi localizado e recuperado cerca de uma hora e meia depois, por volta de 19h30, durante uma ação de policiamento na BR 259 em Colatina , no Noroeste do Estado.

Segundo a PRF, o motorista suspeito foi abordado após o Centro de Comando e Controle da corporação informar que um automóvel, com o mesmo modelo e placa, teria sido roubado na Serra, por volta das 18h.

Durante a abordagem, o condutor de 31 anos afirmou aos policiais que roubou o veículo no bairro Nova Almeida e que o levaria para a cidade de Ipatinga, em Minas Gerais

Ainda de acordo com a PRF, durante as buscas no interior do carro, foi localizada uma faca no porta-objeto da porta do motorista.