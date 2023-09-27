Trio rouba carro de app e é pego 4h após passar por viatura em Cariacica

Usando uma faca, três adolescentes renderam e roubaram o carro de um motorista de aplicativo em Cariacica. Eles só não contavam que, cerca de quatro horas depois, iriam passar por uma viatura na Rodovia Leste-Oeste e seriam pegos.
O caso começou na noite de terça-feira (26). Segundo o boletim de ocorrência, os três suspeitos, de 14, 16 e 17 anos, renderam o motorista de um Toyota Etios branco perto do Terminal de Itacibá, levaram o carro e abandonaram a vítima no bairro Padre Gabriel.
Cerca de quatro horas depois, o carro foi visto na altura de São Benedito. Os policiais começaram uma perseguição. No bairro Campo Belo, os suspeitos deixaram o veículo morrer, momento em que foram cercados.
No carro foram encontrados um cartão no nome da vítima e uma faca no porta-luvas. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que os adolescentes foram autuados em flagrante por "ato análogo ao crime de roubo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)".