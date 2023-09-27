Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se deu mal

Trio rouba carro de app e é pego 4h após passar por viatura em Cariacica

Adolescentes chegaram a usar uma faca para ameaçar o motorista, que foi abandonado no bairro Padre Gabriel; suspeitos em carro roubado foram vistos por policiais na Rodovia Leste-Oeste
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 set 2023 às 10:10

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 10:10

Usando uma faca, três adolescentes renderam e roubaram o carro de um motorista de aplicativo em Cariacica. Eles só não contavam que, cerca de quatro horas depois, iriam passar por uma viatura na Rodovia Leste-Oeste e seriam pegos.
O caso começou na noite de terça-feira (26). Segundo o boletim de ocorrência, os três suspeitos, de 14, 16 e 17 anos, renderam o motorista de um Toyota Etios branco perto do Terminal de Itacibá, levaram o carro e abandonaram a vítima no bairro Padre Gabriel.
Cerca de quatro horas depois, o carro foi visto na altura de São Benedito. Os policiais começaram uma perseguição. No bairro Campo Belo, os suspeitos deixaram o veículo morrer, momento em que foram cercados.
No carro foram encontrados um cartão no nome da vítima e uma faca no porta-luvas. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informou que os adolescentes foram autuados em flagrante por "ato análogo ao crime de roubo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Roubo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados